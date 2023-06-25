Песков: Пригожин "уйдет" в Беларусь, дело против него прекратят

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Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина прекратят, он "уйдет" в Беларусь, Кремль не будет чинить ему в этом препятствий, - заявил пресс-секретарь президента РФ. Власти не будут преследовать сотрудников ЧВК "Вагнер", участвовавших в мятеже.

Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина прекратят, - заявил в субботу вечером пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, основатель ЧВК "Вагнер" "уйдет в Беларусь", Кремль не будет чинить ему в этом препятствий,

Песков также сообщил, что:

- власти не будут преследовать сотрудников ЧВК "Вагнер", участвовавших в мятеже; те же, кто остались в стороне, подпишут контракты с Минобороны;

- последние события не повлияют на ход вторжения в Украину, оно "будет продолжаться";

- режим контртеррористической операции "отменят в ближайшее время".

Президент России в субботу вечером поблагодарил по телефону главу Республики Беларусь за работу по урегулированию ситуации с ЧВК "Вагнер", сообщила пресс-служба Александра Лукашенко. Лукашенко предложил себя в качестве переговорщика, так как знаком с Пригожиным более 20 лет, пояснил Песков.

В воскресенье утром местонахождение главы "Вагнера" было неизвестно. Пообещав "освободить русский народ" и направив своих наемников на Москву, Пригожин в итоге отказался от этого намерения, чтобы не проливать "русскую кровь".

В ночь на воскресенье колонна с техникой и бойцами ЧВК "Вагнер" покинула Ростов-на-Дону под приветственные возгласы жителей и направилась в полевые лагеря.

Сняты ограничения на автотрассах Ростовской, Липецкой, Воронежской областей. В Московской и Тульской областях ограничения в воскресенье утром сохраняются, сообщил Росавтодор. Столичный транспорт продолжает работу в штатном режиме.

По мнению советника президента Украины Михаила Подоляка, "Пригожин унизил Путина/государство и показал, что монополии на насилие больше нет".

"Марш справедливости" на Москву не останется без последствий для ЧВК "Вагнер" и его лидера, прогнозируют аналитики. "В противном случае сигнал заключается в том, что военная сила может открыто бросить вызов государству". Тогда как до сих пор "российское государство фактически обладает монополией на насилие внутри страны", - пишет в Твиттере Сэмюэль Бендетт, исследователь Центра военно-морского анализа.