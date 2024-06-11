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Малави: самолет с вице-президентом страны исчез с радаров

вице-президент Малави
вице-президент Малави Авторское право STR/AP
Авторское право STR/AP
By Euronews
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Поиски пропавшего самолета ведутся в условиях плохой видимости. Ряд стран предложил Малави свою помощь

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Военный самолет, на борту которого находились вице-президент Малави и еще девять человек, пропал без вести. Ведутся поиски, но погодные условия сложные, плохая видимость. Об этом сообщила в понедельник канцелярия президента Лазаруса Чакверы.

Самолет с 51-летним вице-президентом Саулосом Чилимой вылетел из столицы Лилонгве, но не смог через 45 минут совершить запланированную посадку в международном аэропорту Мзузу в 370 километрах к северу.

«Все попытки установить контакт с самолетом после того, как он пропал с радаров, пока не увенчались успехом», - говорится в заявлении, и президент Чаквера приказал «немедленно начать поисково-спасательную операцию, чтобы установить местонахождение самолета».

Свою помощь в розыске самолета с высокопоставленными лицами Малави на борту предложили уже США, Великобритания, Израиль и Норвегия.

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