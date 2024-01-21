При крушении российского самолета в Афганистане 4 человека из 6 выжили

By Euronews

Минувшей ночью на территории Афганистана разбился российский частный самолет

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Четыре человека, которые находились на борту пропавшего с радаров в Афганистане российского частного самолета Falcon 10, по предварительным данным, живы, информация о еще двоих уточняется. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"По информации от российского посольства в Афганистане: местная наземная поисково-спасательная служба нашла самолет Falcon 10, из шести человек, находившихся на борту самолета, предварительно: четыре живы (у них различные травмы), судьба двоих человек уточняется", - сообщили в ведомстве.

Министерство транспорта и авиации при правительстве, сформированном движением "Талибан", подтвердило эту информацию.

Частный самолет, который направлялся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. В потерпевшем крушение джете летели супруги-бизнесмены из Волгодонска. На отдыхе в Таиланде женщина заразилась инфекцией - ее подключили к ИВЛ. Для перевозки больной в Россию заказали частный борт.

Как сообщалось, воздушное судно потерпело крушение в провинции Бадахшан по причине технической неисправности. Основная версия - у лайнера отказали два двигателя.