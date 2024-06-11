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Малави: самолет с вице-президентом страны разбился. Все пассажиры погибли

вице-президент Малави
вице-президент Малави Авторское право STR/AP
Авторское право STR/AP
By Euronews
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Обломки пропавшего самолета были обнаружены в горах на севере Малави

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Военный самолет, на борту которого находились вице-президент Малави и еще девять человек, разбился. Он исчез с радаров рано утром. Велись поиски, но погодные условия оставались сложными, как сообщала в понедельник канцелярия президента Лазаруса Чакверы.

Самолет с 51-летним вице-президентом Саулосом Чилимой вылетел из столицы Лилонгве, но не смог через 45 минут совершить запланированную посадку в международном аэропорту Мзузу в 370 километрах к северу.

Обломки самолета были обнаружены в горном массиве на севере страны. Президент Малави сообщил, что выжить никому из находившихся на борту пассажиров не удалось.

Свою помощь в розыске самолета с высокопоставленными лицами Малави на борту предложили США, Великобритания, Израиль и Норвегия.

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