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В небе над Токио столкнулись самолеты, есть жертвы

Пассажирский борт сгорел полностью.
Пассажирский борт сгорел полностью. Авторское право Kyodo News via AP
By Euronews
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Пассажирский лайнер и самолет береговой охраны столкнулись в небе над аэропортом в Токио. Возник пожар, пятеро погибли.

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Пять человек погибли в Токио в результате аварии: пассажирский лайнер авиакомпании Japan Airline, готовившийся приземлиться, столкнулся с самолётом береговой охраны в небе прямо над аэропортом Ханэда.

Пятеро погибших - экипаж береговой охраны; по сообщениям, спастись там удалось лишь капитану, который серьезно ранен. Пассажирский лайнер загорелся, всех находившихся на борту - а это около 400 человек - удалось эвакуировать.На тушение лайнера прибыли десятки пожарных, машина сгорела практически дотла. 

Сообщается, что самолет береговой охраны готовился лететь в районы, пострадавшие от землетрясения. Накануне в Японии зафиксировали серию подземных толчков, магнитуда самого сильного достигала 7,6. Есть жертвы.

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