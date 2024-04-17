By Euronews

Граждане Хорватии во вторник, 17 апреля, голосуют на досрочных парламентских выборах. За большинство борются партии премьера и президента.

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В Хорватии начались досрочные парламентские выборы, которые могут изменить международную политику Загреба.

В центре предвыборной кампании было соперничество между президентом и премьер-министром.

Правящее Хорватское демократическое содружество (ХДС) во главе с премьер-министром Андреем Пленковичем противостоит альянсу центристских и левых партий, неформально возглавляемых президентом Зораном Милановичем и его Социал-демократической партией (СДП).

По данным соцопросов, ХДС рискует потерять большинство кресел в хорватском саборе, которое имеет с 2015 года. Несмотря на многочисленные коррупционные скандалы, проевропейский консерватор Андрей Пленкович держался в кресле премьера достаточно уверенно и был готов пойти на третий срок.

Однако в марте популист Зоран Миланович, имеющий серьезную поддержку в обществе, объявил о решении участвовать в выборах. И хотя конституционный суд постановил, что для участия в парламентской предвыборной кампании президент — который не имеет в Хорватии политической власти — должен уйти со своего поста. Миланович проигнорировал это решение, назвав судей "крестьянами", а их вердикт — "безграмотным".

Впрочем, политик пообещал уйти с поста президента, если его партийный альянс получит большинство голосов.

Смена власти может кардинально изменить на сегодня проевропейскую позицию Загреба. Аналитики опасаются, что в случае победы альянса СДП Хорватия сблизится с более дружелюбными по отношению к России Венгрией и Словакией. На карту поставлена и помощь Украине, против продолжения которой выступает Зоран Миланович.