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Хорватия: победу на парламентских выборах одерживают консерваторы

Президент Хорватии Зоран Миланович голосует на парламентских выборах в Загребе, 17 апреля 2024.
Президент Хорватии Зоран Миланович голосует на парламентских выборах в Загребе, 17 апреля 2024. Авторское право AP Photo/Darko Bandic
Авторское право AP Photo/Darko Bandic
By Euronews
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Граждане Хорватии во вторник, 17 апреля, поддержали на выборах правящих консерваторов. Такие данные публикуют первые экзитпол

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В Хорватии во вторник прошли досрочные парламентские выборы. На них, по данным экзитпол, опросов на выходе с избирательных участков, одерживают победу правящие консерваторы. 

В центре предвыборной кампании было соперничество между президентом и премьер-министром.

Правящее Хорватское демократическое содружество (ХДС) во главе с премьер-министром Андреем Пленковичем противостоит альянсу центристских и левых партий, неформально возглавляемых президентом Зораном Милановичем и его Социал-демократической партией (СДП).

Не известно пока, какова будет расстановка сил, но уже ясно одно: победившим консерваторам не справиться в одиночку. Им придется искать союзников для создания коалиции. Ранее соцопросы предупреждали, что ХДС рискует потерять большинство кресел в хорватском саборе, которое имеет с 2015 года. Несмотря на многочисленные коррупционные скандалы, проевропейский консерватор Андрей Пленкович держался в кресле премьера достаточно уверенно и готов был пойти на третий срок.

В марте популист Зоран Миланович, имеющий серьезную поддержку в обществе, объявил о решении участвовать в выборах. И хотя конституционный суд постановил, что для участия в парламентской предвыборной кампании президент — он не имеет в Хорватии политической власти — должен уйти со своего поста. Миланович проигнорировал это решение, назвав судей "крестьянами", а их вердикт — "безграмотным".

Так что даже при том, что голосование завершилось, интрига сохраняется.

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