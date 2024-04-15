Хорватия готовится к досрочным парламентским выборам

By Euronews

17 апреля в Хорватии состоятся досрочные парламентские выборы, главными лицами которых называют двух лидеров страны - премьера Андрея Пленковича и президента Зорана Милановича, которому Конституционный суд запретил участвовать в предвыборной кампании, если он не покинет свой пост.

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Главными действующими лицами избирательной кампании в Хорватии называют президента и премьер-министра.

На досрочных парламентских выборах в среду 17 апреля находящееся у власти Хорватское демократическое содружество (ХДС) под руководством действующего премьер-министра Андрея Пленковича будет противостоять альянсу центристских и левых партий во главе с Социал-демократической партией (СДП), ассоциируемой с президентом Зораном Милановичем.

Андрей Пленкович, премьер-министр Хорватии и лидер ХДС: "Какова альтернатива и кто эта альтернатива? Альтернативу на этих выборах возглавляет не официальная оппозиция, скорее, ее возглавляет человек, нарушающий Конституцию - Миланович. Он организовал политическую диверсию против этих выборов и разрушает конституционные основы Хорватии".

Избрание на пост главы правительства президента Милановича стало бы беспрецедентным шагом в истории Хорватии. Однако судьи Конституционного суда сочли его заявку на участие в выборах противоречащей Основному закону. Миланович в ответ назвал их "крестьянами", а решение "безграмотным".

Педжа Грбин, лидер Социал-демократической партии: "Если Конституционный суд считает, что в этом есть что-то спорное, он должен был отреагировать. В противном случае Хорватия превратится в то, чем она никогда не была и никогда не будет, в такую страну как Беларусь или ей подобные".

Согласно последним опросам, правящая партия останется у власти, но потеряет большинство в парламенте. Наблюдатели отмечают, что в ходе предвыборной кампании темы экономики и безопасности почти не затрагивались.

"Все сводится только к тому, кого вы предпочитаете - Пленковича или Милановича. Для страны, для нации, у которой нет большой политической культуры, у которой нет больших демократических традиций, это, на мой взгляд, еще несколько шагов назад", - сетует хорватский политолог Жарко Пуховски.

Досрочные выборы в Хорватии были назначены после роспуска парламента в марте, причиной которого стали обвинения в коррупции в адрес ХДС со стороны оппозиции. 14 марта депутаты приняли спорный закон, предусматривающий наказание для тех, кто передает СМИ данные судебных расследований. По мнению оппозиции, цель этого закона - прикрыть коррумпированных политиков, приближенных к Пленковичу.

Первоначально выборы в парламент в Хорватии планировалось провести осенью.