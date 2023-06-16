Папа Франциск покинул больницу через 9 дней после операции по удалению брюшной грыжи

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Папа римский Франциск выписан из римской больницы имени Агостино Джемелли, где находился после операции на брюшной полости

Папа римский Франциск, который 9 дней назад перенес операцию, выписан из больницы.

У входа в клинику его встречали десятки людей: верующие, медперсонал, пациенты и журналисты.

Как сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, все медицинские показатели пациента, по заключению врачей, сейчас в норме.

7 июня 86-летнему Франциску была сделана полостная операция под общим наркозом в связи с послеоперационной грыжей. Ранее сообщалось, что все публичные мероприятия понтифика приостановлены до 18 июня.

Как ожидается, в воскресенье он появится перед верующими в ходе традиционного благословения на площади Святого Петра.

Это была третья госпитализация Франциска в больнице Джемелли. Весной понтифик проходил там лечение от вирусного бронхита, а в июле 2021 года ему провели операцию на кишечнике.