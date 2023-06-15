Токсичные отходы и дрейфующие мины плывут из Украины в соседние страны

Euronews

Из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС потоки воды и загрязняющих веществ попадают в Чёрное море и вот-вот достигнут акватории соседних с Украиной стран. Население Румынии и Болгарии не на шутку обеспокоено.

Прорыв плотины Каховской ГЭС привёл к затоплению десятков посёлков и деревень по обе стороны Днепра. Миллионы тонн воды смывают огромное количество мусора, нечистот, сбрасывая их вместе с нефтепродуктами и загрязнённым пестицидами илом в Чёрное море. Гигантский поток устремляется в сторону прибрежных стран и уже скоро достигнет их.

Флорин Тимовте, глава научного совета Национального института морских исследований "Григоре Антипа":

"Когда эта вода прибудет, со всеми отложениями и биогенными веществами, она достигнет северной части береговой линии, устья реки Дунай, Килия, Сулины, Сф. Георге. Затем, как и в случае с Дунаем, течение перенесёт отложения к югу от береговой линии".

Эти биогенные вещества будут стимулировать рост водорослей фитопланктона, вызовут эвтрофикацию, снизится качество воды для купания, возможно, снизится солёность. Вода из прозрачной превратится в зелёную или коричневую. Флорин Тимовте Национальный институт морских исследований "Григоре Антипа":

"Точно так же загрязнённая вода из Украины будет прибывать, смешается с водами Дуная и спустится к югу побережья. Эти биогенные вещества будут стимулировать рост водорослей фитопланктона, вызовут эвтрофикацию. Снизится качество воды для купания и, возможно, солёность. Вода из прозрачной превратится в зелёную или коричневую, в зависимости от вида, который будет размножаться".

Всё больше обеспокоено население соседних стран. Особенно в Румынии, где пытаются оценить долгосрочные последствия катастрофы.

Учёные Института океанологии в Болгарии считают, что поток отложений и загрязняющих веществ вряд ли достигнет болгарского побережья.

Но загрязнение токсичными отходами не единственный риск для прибрежных государств. Надвигающаяся на них гигантская волна отходов может принести с собой мины, подвергнув опасности плавающие в их водах суда.