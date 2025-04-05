Россия продолжает ликвидацию разлива нефти в Керченском проливе

By Euronews и AP

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МЧС России продолжает операцию по очистке Керченского пролива от нефтепродуктов после затопления двух танкеров. Для устранения последствий аварии был введен режим ЧС.

Разлив топлива объемом не менее 3 700 тонн произошел в середине декабря прошлого года, большую часть топлива вынесло на побережье Краснодарского края и аннексированного Крыма.

Керченский пролив, отделяющий оккупированный Россией полуостров Крым от материковой России, является жизненно важным глобальным судоходным маршрутом, соединяющим внутреннее Азовское море с Черным морем. Он также стал важным пунктом конфликта между Россией и Украиной после того, как Москва аннексировала полуостров в 2014 году.

Инцидент произошел, когда танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" попали в шторм, в результате чего один из них разломился пополам и затонул, один член экипажа погиб, а второй сел на мель и дал течь.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, очищено более 418,7 км береговой линии, вывезено более 154 300 тонн загрязненного песка и грунта. Росприроднадзор оценил сумму ущерба окружающей среде почти в 85 млрд рублей.

Немаловажную роль в спасении диких животных и сборе мазута сыграли волонтеры.

В отношении капитанов затонувших танкеров возбуждены уголовные дела. Основными причинами аварии власти назвали невыполнение сезонных ограничений и нехватку кадров.

Президент России Владимир Путин назвал разлив нефти "экологической бедой".

В то же время Виктор Данилов-Данильян, высокопоставленный российский ученый, назвал разлив нефти одной из худших "экологических катастроф" 21 века.

В декабре Михаил Подоляк, советник главы администрации президента Украины Владимира Зеленского, назвал разлив нефти "масштабной экологической катастрофой" и призвал ввести дополнительные санкции против российских танкеров.