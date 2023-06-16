Закарпатье принимает беженцев из затопленных районов Херсонщины

Zoltán Siposhegyi

Солидарность по отношению к переселенцам проявили местные жители, религиозные организации и волонтёры из соседних стран.

Спустя 10 дней после подрыва Каховской дамбы всё больше людей бегут в западные регионы Украины. По данным ООН, разрушение плотины вызвало серьёзный гуманитарный кризис не только в затопленных сёлах, но и во всём регионе. Каховская ГЭС и одноимённое водохранилище обеспечивали энергией и питьевой водой сотни тысяч жителей украинского юга.

В западных областях страны местные власти и гуманитарные организации готовятся к приёму беженцев.

"Здесь, в Мукачеве, всё труднее снять жильё, всё уже занято перемещёнными лицами, – передаёт корреспондент Euronews Золтан Шипошедь. – Местные жители говорят, что в последние несколько дней появились переселенцы из Херсонщины, уехавшие после подрыва плотины. Это состоятельные люди, которые добрались до Закарпатья на собственных машинах. Им спокойнее быть ближе к западной границе, но они не хотят отправляться в лагерь беженцев".

Среди организаций, помогающих украинцам, которые спасаются от обстрелов, а теперь ещё и от экологической катастрофы, – венгерский Баптистский благотворительный фонд. Его представители собрали несколько тонн еды на складе в приграничном Берегове. Каждый день волонтёры развозят коробки с продуктами.

Руководитель НКО, Чаба Надь, рассказал, что на этой неделе в затопленные зоны будет отправлен спецтранспорт с продовольствием, одеждой, постельными принадлежностями, матрасами и медикаментами.

"Поскольку из-за взрыва плотины ощущается нехватка воды, мы доставим нуждающимся 1000-литровые контейнеры. Они будут наполнены заранее, чтобы им было что пить", – говорит он.

Эксперты считают, что прорыв плотины не вызовет масштабного исхода беженцев, как это было в прошлом году. Многие из тех, кто хотел покинуть Херсонскую область, уже сделали это. Большинство из вынужденных переселенцев новой волны хотят переждать затопление в безопасном месте и как можно скорее вернуться домой.