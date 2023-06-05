Виргиниюс Синкявичюс: "Мирного договора по климату не будет"

Гость очередного выпуска программы "Глобальный диалог" - комиссар ЕС по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс

Зеленая неделя - это ежегодная встреча Евросоюза для обсуждения вопросов климатической политики. В этом году она проходит в атмосфере рассуждений и даже переосмысления проблем окружающей среды. Чтобы обсудить эти вопросы и подвести итоги, мы встретились с еврокомиссаром по вопросам окружающей среды Виргиниюсом Синкявичусом.

Грегуар Лори, Euronews: "Комиссар Синкявичюс, приветствуем вас и благодарим за ответы на наши вопросы. Приоритет окружающей среды, похоже, отходит на второй план, когда мы слышим, как президент Франции или премьер-министр Бельгии говорят о паузе в регулировании?"

Виргиниюс Синкявичюс, комиссар ЕС по вопросам окружающей среды: "Я думаю, что речь французского президента, если вы послушаете ее полностью, была очень хорошей. Она не была направлена против каких-либо текущих предложений, которые уже выдвинуты. Это больше похоже на сохранение сбалансированного подхода и обеспечение конкурентоспособности наших предприятий в качестве приоритета. И я могу только подтвердить, что такова была позиция Еврокомиссии с самого начала: "Зеленая сделка" невозможна без участия всех заинтересованных сторон. Но мы не должны забывать, что не будет мирного договора в отношении изменения климата или потери биоразнообразия. Эти кризисы и их последствия уже наносят огромный урон нашей жизни в том, что касается отсутствия продовольственной безопасности, наводнений или засух, что не только удорожает жизнь европейских граждан, но и человеческие жизни в целом. И, конечно, нам необходимо предотвратить увеличение масштабов таких бедствий по всей Европе".

Euronews: "Желание этой паузы вызвано тем, что люди не видят в своей повседневной жизни последствий этой зеленой политики и у них есть другие заботы?"

Виргиниюс Синкявичюс: "Всегда легче заметить непосредственный кризис. Как войну, которая уже больше года идет в Украине. У вас есть четкий образ. А вот, например, деградацию нашей почвы заметить гораздо сложнее. Скорее всего, первыми это увидят, поймут наши фермеры, которым приходится иметь дело с почвой каждый день, которые напрямую зависят от ее плодородия. Но все же мы, политики, если мы ответственны, мы должны принимать решения, ориентированные на будущее. Мы не можем прыгать только по тем темам, которые в данный момент озвучивает общество. Знаете, если вернуться к 2019 году, то все политические партии участвовали в гонке "Зеленого курса". Кто еще более амбициозен? Сегодня этот голос утихает. Но климатический кризис, или потеря биоразнообразия, или давление загрязнения - они никуда не делись. Это политика и изменения, которые мы сейчас проводим в отношении нашей экономики, в отношении энергетического перехода, транспорта и так далее, - это марафон, несмотря на давление извне".

Euronews: "Страны-члены по-прежнему вовлечены в этот процесс. А как насчет парламента? Ведь правоцентристы требуют моратория по ряду направлений. Есть ли еще большинство у экологической политики?"

Виргиниюс Синкявичюс: "Конечно, государства-члены полностью вовлечены. То же самое и парламент. Да, всегда есть разные голоса, в этом прелесть демократии и парламента. Но в целом, вы должны видеть, что работа продвигается, я вижу, что это так. Я всегда хотел идти вперед быстрее. Поэтому нам нужно убедиться, что мы готовы. Что мы готовы к завтрашнему дню, который выглядит мрачным. И в первую очередь будущее выглядит мрачным для тех экономических субъектов, которые напрямую зависят от экосистем: наших фермеров, наших рыбаков, наших лесоводов. 50% мирового ВВП фактически связано с экосистемами. Я знаю, что это нечто само собой разумеющееся, но в какой-то момент, если мы это потеряем, не будет технологии, которая сможет успешно это заменить".

Euronews: "Оказывает ли продолжающаяся война в Украине давление на амбиции и инвестиции в пользу "зеленой" политики?"

Виргиниюс Синкявичюс: "Я бы сказал, что нужно разделить этот вопрос на две части. С одной стороны, это оказало очень положительное влияние на нашу энергетическую политику. Все наши цели по возобновляемым источникам энергии, наша работа по пакету REpowerEU, по развитию возобновляемых проектов, были приняты с поразительной скоростью. И это действительно показало, что неопределенность и рост цен на энергию подтолкнули нас к поиску альтернатив, которые позволили бы нам не зависеть от неопределенных, недемократических режимов. Теперь, когда речь идет о политике биоразнообразия, я могу только заверить вас, что мы не хотим, чтобы лесники ушли из лесов, или чтобы рыбаки покинули море, или чтобы фермеры не обрабатывали землю. Напротив, мы хотим, чтобы они делали это в течение многих-многих лет таким образом, чтобы это приносило им пользу, чтобы это приносило прибыль и не наносило ущерба экосистеме. Таким образом, мы обеспечиваем долгосрочную устойчивость".

Euronews: "Полный текст будет завершен до конца мандата?"

Виргиниюс Синкявичюс: "Если вы посмотрите на файлы, за которые я отвечаю, - циркулярная экономика, экологические файлы, - я оптимистичен. Мы быстро продвигаемся вперед, и я надеюсь, что мы сможем успешно завершить работу. Как я уже сказал, нам это необходимо. Нам необходимо сохранить наши лидерские позиции на глобальном уровне. Нам это нужно, потому что мы были ведущей силой, стоящей за глобальными соглашениями, и нам это нужно, чтобы обеспечить достойное будущее для грядущих поколений".

Euronews: "В этом сложном контексте, какие достижения уже, как говорится, высечены на камне и повлияют на граждан?"

Виргиниюс Синкявичюс: "Я думаю, прежде всего, вы знаете, мы проделали огромную работу в отношении климатического пакета "Fit for 55", который почти завершен. И это большое достижение. Мы уже выдвинули все программы, которые являются ключевыми в отношении циркулярной экономики и перехода от линейной модели к более циркулярной. И я очень рад, что законодатели нас очень поддерживают. И если вы посмотрите на товарную политику после этого мандата, она окажется неузнаваемой, благодаря всем изменениям, которые мы внесли. И я очень горжусь этим. Я счастлив, что нам удалось на ранней стадии завершить наше досье по батареям. Мы видим, что производство батарей к 2030 году увеличится в 14 раз. Так что есть ряд больших достижений. Но, как уже говорилось, когда мы говорим о "Зеленой сделке", речь идет о комплексных горизонтальных изменениях. Это не единственная инициатива, которую можно назвать "Зеленой сделкой". Нам предстоит еще много работы".