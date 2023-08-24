Климатические активисты угрожают Брюсселю судом

Влиятельная организация зелёных добивается большего сокращения вредных выбросов, чем предложено Еврокомиссией.

Европейская сеть климатических действий заявила, что "цели Евросоюза по сокращению выбросов, вызывающих "парниковый эффект", недостаточно амбициозны; они не отвечают экологическому законодательству ЕС".

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Представитель CAN Европа Ромен Диди:

"Мы считаем, что если все страны мира будут действовать так же вяло и безвольно, как европейские, то мы получим катастрофические три градуса потепления к концу столетия".

Еврокомиссия хочет сокращения вредных выбросов на 55% к 2030 году. Однако зелёные организации требуют сокращения их на 65% для достижения климатических целей, заключенных в Парижском соглашении, и защиты основных прав человека, в том числе на жизнь.

"Многие последствия изменения климата могут буквально привести к смерти некоторых людей. Это также нарушает такие права человека, как право на личную и семейную жизнь".

Брюсселю дали 16 недель для принятия решения о пересмотре своих целей. Если он этого не сделает, климатические активисты намерены обратиться в Европейский суд в Люксембурге.

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