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Климатические активисты угрожают Брюсселю судом

Трубы промышленного предприятия или электростанций "коптят" небо
Трубы промышленного предприятия или электростанций "коптят" небо Авторское право Michael Probst/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
By Mared Gwyn Jones
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Влиятельная организация зелёных добивается большего сокращения вредных выбросов, чем предложено Еврокомиссией.

Европейская сеть климатических действий заявила, что "цели Евросоюза по сокращению выбросов, вызывающих "парниковый эффект", недостаточно амбициозны; они не отвечают экологическому законодательству ЕС". 

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Представитель CAN Европа Ромен Диди:

"Мы считаем, что если все страны мира будут действовать так же вяло и безвольно, как европейские, то мы получим катастрофические три градуса потепления к концу столетия".

Еврокомиссия хочет сокращения вредных выбросов на 55% к 2030 году. Однако зелёные организации требуют сокращения их на 65% для достижения климатических целей, заключенных в Парижском соглашении, и защиты основных прав человека, в том числе на жизнь.

"Многие последствия изменения климата могут буквально привести к смерти некоторых людей. Это также нарушает такие права человека, как право на личную и семейную жизнь".

Брюсселю дали 16 недель для принятия решения о пересмотре своих целей. Если он этого не сделает, климатические активисты намерены обратиться в Европейский суд в Люксембурге.

Посмотрите видеосюжет на эту тему, кликнув на фотографию сверху.

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