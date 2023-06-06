В Брюсселе прошла конференция о том, как поскорее нейтрализовать в мире выбросы парниковый газов. Магазин спорттоваров предлагает пересадить всех с машин на велосипеды

В Европейском союзе с минувшей субботы проходит "Зелёная неделя". Это ежегодное мероприятие, посвященное защите окружающей среды и проектам по спасению климата. Во вторник в Брюсселе началась конференция на тему о том, как нейтрализовать во всем мире выбросы газов, создающих парниковый эффект. Присутствует много политических и государственных деятелей. Один из них - мэр румынского города Клуж-Напока, член Европейского Комитета регионов Эмиль Бок. Он подчеркивают необходимость привлечения к реализации этих инициатив широких кругов общества:

«Мы сделали недостаточно. Мы, как лидеры, должны идти глубже в регионы и наши города и говорить с нашими гражданами. Потому что иногда мы говорим казённым языком, называем слишком много технических деталей. Но люди не обращают внимания на технические детали. Мы должны использовать простые слова, которыми люди общаются на своём уровне понимания, и которые затрагивают конкретные аспекты их жизни».

На конференции представлен и корпоративный мир. Менеджер магазина спортивных товаров Decathlon по устойчивому развитию француженка Изабель Гаядер ищет баланс между прибылью своей компании и её экологическими обязательствами:

«Я не люблю перекладывать ответственность на плечи потребителей. Я хочу, чтобы мы брали на себя всю полноту ответственности. Наша роль как бизнеса заключается в том, чтобы помочь людям потреблять более ответственно, тем более, что они все этого хотят. Но общество к этому ещё не адаптировано ".

Нынешняя "Зелёная неделя" показывает, что в Евросоюзе задаются вопросом уже не о том, нужно ли стремиться к климатической нейтральности, а о том, какими темпами её достигать.