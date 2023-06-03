Индия: при столкновении поездов погибли около 300 человек

Euronews

Число жертв железнодорожной катастрофы в Индии растет: около 300 погибших, более 900 раненых

Жертвами железнодорожной катастрофы в Индии, по уточненным данным, стали около трехсот человек. Число пострадавших - не менее 900.

Трагедия разыгралась в пятницу вечером в районе города Баласор в штате Одиша на востоке страны. Как сообщил представитель министерства железнодорожного транспорта, от 10 до 12 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов и оказались на соседнем пути.

В них и врезался еще один пассажирский поезд. В результате с рельсов сошли три вагона. После чего, как заявляют индийские чиновники, произошло еще одно столкновение, уже с грузовым поездом, который стоял на путях.

К месту аварии прибыли спасатели и более 200 машин скорой помощи. Раненые доставлены в больницы.

Поисковая операция продолжается: в искореженных вагонах еще могут оставаться пассажиры.

Аварии на железных дорогах Индии случаются достаточно часто, несмотря на то, что власти инвестируют сотни миллионы долларов в улучшение инфраструктуры.