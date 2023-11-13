EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Поиск рабочих в обрушившемся тоннеле на севере Индии

Обрушившийся из-за схода оползня туннель на севере Индии
Обрушившийся из-за схода оползня туннель на севере Индии Авторское право Screenshot
By Кнарик Хачатрян
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Спасатели закачали кислород попавшим в ловушку строителям и пытаются к ним пробиться.Тоннель на севере Индии, в котором работали люди, обрушился из-за схода оползня.

РЕКЛАМА

Спасатели пытаются найти более 30 рабочих, застрявших в обрушившемся автодорожном туннеле на севере Индии. В понедельник они продолжили раскапывать сошадший оползень и части рухнушей конструкции, чтобы добраться до людей.

По данным полиции, все строители находятся в безопасности, с ними установлен контакт, обеспечена подача килосрода и воды.

Сход оползня и обрушение туннеля произошли в воскресенье в Уттаракханде, горном штате, известном индуистскими храмами, привлекающими множествло паломников и туристов. В последние годы в Уттаракханде идёт масштабное строительство домов и дорог. Попавшие в ловушку рабочие прокладывали дорогу Чардхэм, флагманский проект федерального правительства, соединяющий различные места паломничества.

Обрушившаяся часть туннеля длиной 4,5 километра находится примерно в 200 метрах от входа. Спасательные работы начались немедленно: через трубу сюда закачали кислород, чтобы люди могли дышать. Команда продвинулась в туннель на 15 метров, предстоит пройти еще 35. Более 150 спасателей использовали буровое оборудование и экскаваторы, чтобы расчищать завалы всю ночь.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Индия: самый сильный муссон за последние десятилетия

Индия: при столкновении поездов погибли около 300 человек

Индия: давка в очереди за билетами на крикет

Взрыв Индия Политика Индии Экономика Индии