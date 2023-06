Euronews

Зоран Миланович заявил, что украинский патриотический лозунг "Слава Украине!" мало чем отличается от лозунга "Зиг хайль!", который использовался в нацистской Германии или приветствия хорватских нацистов "За Родину — готовы!".

В среду президент Хорватии Зоран Миланович стал объектом критики, сравнив украинский патриотический лозунг "Слава Украине!" с нацистскими приветствиями "Зиг хайль!" и "За Родину — готовы!".

На церемонии награждения в Загребе Миланович заявил журналистам, что украинский лозунг, который стал широко использоваться после начала конфликта в Донбассе в 2014 году и набрал популярность после начала полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году, — напоминание об убийствах евреев и поляков во время конфликтов начала XX века в Восточной Европе.

"Это лозунг самых радикальных шовинистов из Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами, убили сотни тысяч поляков, евреев и всех, кто попался им под руку. Это факты", — сказал Миланович.

Приветствие "Слава Украине!" и ответ на него "Героям слава!" — национальный лозуег и официальный боевой клич Вооруженных сил Украины.

Футбольный фанат держит растяжку с надписью "Слава Украине!" во время матча Лиги Европы. Краков, Польша. 15 сентября 2022. Piotr Hawałej/AP Photo

Украинский президент Владимир Зеленский регулярно заканчивает публичные выступления этой фразой. Она стала повсеместной в стране, знаком национальной решимости, подобно британскому лозунгу военного времени "Keep Calm and Carry On" ("Сохраняйте спокойствие и продолжайте действовать").

Лозунг можно встретить на рекламных щитах, футболках и даже банковских картах — это, пожалуй, самая узнаваемая фраза в украинской общественной жизни.

Миланович сравнил её с лозунгом, который использовали сторонники нацистского марионеточного хорватского государства времен Второй мировой войны, известного как Независимое государство Хорватия или НДХ. Им руководили одни из самых ярых сторонников Гитлера в Европе, которые проводили жестокие кампании по этнической чистке.

Нет никакой разницы между скандированием "За Родину — готовы!" и "Слава Украине!", — настаивает Миланович.

Этот лозунг был запрещен к публичному использованию несколькими решениями Конституционного суда Хорватии. В трех отдельных случаях суд признал использование лозунга выражением расистской идеологии.

Утверждения Милановича о приветствии "Слава Украины!" повторяют заявления российских официальных лиц. По мнению Кремля, оно связано исключительно с Организацией украинских националистов или ОУН, украинской ультранационалистической организацией, радикальная фракция которой во главе со Степаном Бандерой сотрудничала с нацистами.

Именуемая ОУН-Б, она проводила массовые убийства поляков и участвовала в холокосте в Украине.

При этом, по мнению ученых и историков, фраза "Слава Украины" существовала до ОУН, ее упоминал украинский национальный поэт Тарас Шевченко в XIX веке. Оно также использовалось украинскими революционерами и активистами задолго до событий Второй мировой войны.

Миланович ошибочно утверждает, что украинское "Слава Украине!" и хорватско-нацистское "За Родину — готовы!" одинаково стары, и сравнивает их с немецким "Зиг хайль!".

"Хорватское приветствие такое же старое, как "Слава Украине!" и "Зиг хайль!", фраза времен нацистской Германии. Я не хочу никогда слышать эти фразы в Хорватии", — сказал он.

Адольф Гитлер (второй слева) и глава НДХ Анте Павелич (второй справа) слушают вице-фюрера Германа Геринга (справа) в резиденции Гитлера Бергхоф. 6 июня 1941. AP/AP1941

Хотя некоторые хорваты утверждают, что "За Родину — готовы!" использовалось и до Второй мировой войны, прогрессивные историки отмечают, что, в отличие от Украины, в Хорватии существовало полноценное нацистское государство, контролировавшее значительные территории, включая не только нынешнюю Хорватию, но и части Боснии и Герцеговины и Сербии.

Лозунг пережил возрождение во время распада Югославии в 1990-х годах и особенно часто использовался ультраправыми политиками и военизированными формированиями во время Балканского конфликта.

В отличие от "Слава Украине!", "За Родину — готовы!" используется исключительно этническими хорватами и обычно в контекстах, где целью является установление этнического доминирования над другими группами.

Президент Хорватии раскритиковал коллег-политиков в Хорватии и за её пределами за использование лозунга "Слава Украине!".

"Тот факт, что некоторые западные лидеры подсели на это, особенно в Канаде, означает, что они либо неграмотны, либо что угодно, но я не буду это использовать", — сказал он.

Российское правительство уже давно называет украинское правительство "нацистским", чтобы очернить государственность Украины, но западные лидеры обычно не выступают с подобными обвинениями.

Зоран Миланович делает заявление во время Австрийского мирового саммита. Вена, Австрия. 17 сентября 2020. Ronald Zak/AP Photo

Миланович — давний член Социал-демократической партии Хорватии, и в прошлом его хвалили за поддержку прогрессивных идей и критику националистов. С 2011 по 2016 год он занимал пост премьер-министра Хорватии и считался противовесом правоцентристскому Хорватскому демократическому союзу.

Его избрание на пост президента в конце 2019 года привело к смещению Колинды Грабар-Китарович из Хорватского демократического содружества, которую критиковали за преуменьшение военных преступлений, совершенных хорватской армией, и дружбу с апологетами марионеточного государства хорватских нацистов.

Миланович победил на выборах в основном как альтернатива Грабар-Китарович, но с тех пор отношение к нему стало более противоречивым. Он часто вступает в публичные перепалки с премьер-министром Андреем Пленковичем, который недавно назвал его "патологическим лжецом".

Он выступает против обучения украинских солдат в Хорватии, а также против вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

В 2021 году Миланович устроил дипломатический скандал, назвав меры Австрии по контролю за COVID-19 равносильными "возвращению к фашизму" в 2021 году. Тем не менее, похоже, что это только увеличило его популярность: в опросах Crobarometar, проведенных ранее в мае, он был признан самым популярным политиком Хорватии.