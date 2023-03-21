Путин: «Китайский план может стать основой урегулирования»

«Многие положения» китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования в Украине, когда к этому «будут готовы Запад и Киев»: об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встреч в председателем КНР Си Цзиньпином.

При этом, по словам Путина, пока он не видит готовности к урегулированию «с той стороны».

Свой мирный план Пекин опубликовал в годовщину начал войны, 24 февраля. В то время в Кремле к этой инициативе отнеслись сдержанно, заявив, что пока не видят «предпосылок для перевода всей этой истории в мирное русло».