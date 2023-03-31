Санчес надеется поговорить с Си об Украине

Премьер-министр Испании прибыл в Китай. При том, что визит носит в первую очередь экономический характер, Педро Санчес призвал председателя КНР Си Цзиньпина поговорить президентом Украины Владимиром Зеленским о предложенном последним мирном плане.

На встречах с Си и другими высокопоставленными китайскими чиновниками Педро Санчес обсуждал "позицию Китая" в отношении войны России в Украине и приветствовал отказ Пекина от применения ядерного оружия.

В июне Испания заступает на пост председателя Европейского Союза, и этот момент правительство Санчеса использует для сближения Китая и ЕС. Также, как считают эксперты, в преддверии выборов в Испании Санчес, как и Эммануэль Макрон, стремится разыграть внешнеполитическую карту.

Глава правительства также планирует обсудить с Си Цзиньпином различные вопросы, среди которых борьба с изменением климата, продовольственная безопасность и долговой кризис.