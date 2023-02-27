Москва сдержанно отреагировала на «китайский план» по Украине

Власти России сдержанно отреагировали на китайский план мирного урегулирования в Украине.

В Кремле отметили, что любые усилия «перевести конфликт в мирное русло» заслуживает внимания, но заявили, что изучение 12 «китайских пунктов» будет «длительным процессом».

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ:

«В настоящий момент мы не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло, пока специальная военная операция продолжается и мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что 12 пунктов Пекина — это «не мирный план», а набор принципов, хотя в целом и положительных. Ту же позицию разделяет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ряд украинских политиков отметили, что предложение Китая не содержит требования вывода российских войск с оккупированных территорий. Президент США Джо Байден назвал план «выгодным лишь для России».

МИД Китая представил план из 12 пунктов 24 февраля, в годовщину начала вторжения. Вкратце эти пункты включают: