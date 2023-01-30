Финляндия по-прежнему добивается вступления в НАТО вместе со Швецией

Финляндия по-прежнему надеется вступить в НАТО одновременно со Швецией, об этом заявил глава дипломатии страны Пекка Хаависто, комментируя слова турецкого президента Реджепа Таипа Эрдогана о том, что заявка Хельсинки может быть одобрена, даже если Стокгольму будет отказано.

По словам министра, у Анкары есть желание "двигаться вперёд" по вопросу расширения. Он также подчеркнул, что цель его страны – стать членом альянса в один день с соседом, поскольку Швеция – "ближайший партнёр" Финляндии в области обороны.

Мы дали понять всем нашим будущим партнёрам по НАТО, включая Венгрию и Турцию, что что безопасность Финляндии неразрывно связано с безопасностью наших соседей. У нас общая граница со шведами в Балтийском море, всякий раз, когда НАТО разрабатывает оборонную политику в этом регионе, нужно ориентироваться и на Финляндию, и на Швецию. Пекка Хаависто Министр иностранных дел Финляндии

В Хельсинки также выразили надежду, что процесс рассмотрения заявок Хельсинки и Стокгольма может завершиться не позднее июля, когда состоится саммит НАТО в Вильнюсе.

Ранее турецкие власти отказались поддержать кандидатуру Швеции и прервали двусторонние консультации, объяснив это тем, что правительство королевства поощряет антиисламские и прокурдские акции, а также "укрывает" несколько десятков беженцев, которых Анкара считает террористами.

На мой взгляд, было бы справедливо проводить различие между проблемным государством и государством, с которым связано меньше проблем. Мы считаем, что, если страны НАТО примут такое решение, мы сможем рассмотреть финскую заявку отдельно. Мевлют Чавушоглу Министр иностранных дел Турции

В Иране, Пакистане, Ираке, самой Турции и других мусульманских странах вспыхнули протесты после того, как 21 января шведско-датский националист Расмус Палудан сжёг Коран перед посольством Турции в Стокгольме. Шведские власти осудили пикет ультраправого политика, но заявили, что конституция королевства не запрещает подобные акции.

Турция и Венгрия – единственные два члена НАТО, которые ещё не ратифицировали заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО. Как ожидается, венгерский парламент сделает это в ближайшие месяцы.