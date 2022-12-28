English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

Израиль

Израиль выразил благодарность Марокко за защиту евреев в годы Второй мировой войны

Access to the comments Комментарии
 euronews
Соглашение между Израилем и Марокко было заключено в декабре 2020 года при посредничестве США
Соглашение между Израилем и Марокко было заключено в декабре 2020 года при посредничестве США   -   Авторское право  Abdeljalil Bounhar / AP Photo

Президент Израиля Ицхак Герцог в личном письме королю Марокко Мохаммеду VI выразил благодарность "безопасное убежище", которое королевство предоставило евреям в годы Второй мировой войны.

Письмо написано и обнародовано два года спустя после заключения трёхстороннего соглашения 22 декабря 2020 года при посредничестве США. В начале декабря 2020 года президент Трамп объявил, что Соединенные Штаты официально признают претензии Марокко на Западную Сахару в обмен на согласие Марокко на нормализацию отношений с Израилем. Позднее, летом 2022, суверенитет Марокко над Западной Сахарой признал и Израиль.

Власти Марокко подписали соглашение, нормализующее отношения с Израилем в рамках более общего процесса между еврейским государством и несколькими арабскими странами. Посредником при этом выступил Вашингтон.

В своем письме Ицхак Герцог выразил благодарность королю Марокко и его окружению, за то, что "на протяжении многих поколений они действовали для защиты безопасности, благополучия и культурного наследия еврейской общины королевства".

...И когда миллионы евреев страдали от ужасов Холокоста (...) король Мухаммед V предоставил безопасное убежище своим еврейским подданным.
Ицхак Герцог в письме на имя короля Марокко от 22 декабря 2022 г.
президент Израиля

"Марокканские евреи с гордостью и любовью вспоминают (...) вашего деда Мохаммеда V, которого будут помнить как защитника (...) евреев в королевстве", - пишет президент Израиля.

Во время Второй мировой войны Мохаммед V, который позднее станет отцом марокканской независимости в 1956 году, выступал против антиеврейских законов правительства Виши во Франции, отказавшись "солидаризироваться" с этими мерами, которые он не одобрял.

По словам израильского президента, это письмо представляет собой первое официальное признание Израилем действий короля Мухаммеда V по отношению к евреям во время Второй мировой войны.

Евреи проживали на территории Марокко с древности, община существовала на территории современного Марокко по крайней мере более 2 000 лет. Диаспора росла за счёт волн беженцев, прибывших из Андалусии во времена католической Реконкисты в XV веке.

Во второй половине XX века череда арабо-израильских конфликтов, призывы к репатриации евреев в Израиль и многочисленные отъезды сефардских семей из Марокко во Францию и в Канаду во много раз сократили размер общины постоянно проживающих в королевстве. По некоторым данным, в этот период Марокко покинули более четверти миллиона евреев.

Марокканские евреи, численность которых в королевстве сегодня оценивается от 3.000 до 6.000 человек, тем не менее, остаются главной еврейской общиной в Северной Африке. В самом Марокко евреи продолжают пользоваться особым статусом: в полностью исламском государстве они остаются единственной этнической группой, членам которой предоставляется гражданство без обязательства перехода в мусульманскую веру.

В декабре 2021 года король Марокко Мухаммед VI представил план по реставрации синагог, еврейских кладбищ и других объектов еврейского наследия в королевстве.