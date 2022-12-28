Президент Израиля Ицхак Герцог в личном письме королю Марокко Мохаммеду VI выразил благодарность "безопасное убежище", которое королевство предоставило евреям в годы Второй мировой войны.

Письмо написано и обнародовано два года спустя после заключения трёхстороннего соглашения 22 декабря 2020 года при посредничестве США. В начале декабря 2020 года президент Трамп объявил, что Соединенные Штаты официально признают претензии Марокко на Западную Сахару в обмен на согласие Марокко на нормализацию отношений с Израилем. Позднее, летом 2022, суверенитет Марокко над Западной Сахарой признал и Израиль.

Власти Марокко подписали соглашение, нормализующее отношения с Израилем в рамках более общего процесса между еврейским государством и несколькими арабскими странами. Посредником при этом выступил Вашингтон.

В своем письме Ицхак Герцог выразил благодарность королю Марокко и его окружению, за то, что "на протяжении многих поколений они действовали для защиты безопасности, благополучия и культурного наследия еврейской общины королевства".

...И когда миллионы евреев страдали от ужасов Холокоста (...) король Мухаммед V предоставил безопасное убежище своим еврейским подданным. Ицхак Герцог в письме на имя короля Марокко от 22 декабря 2022 г. президент Израиля

"Марокканские евреи с гордостью и любовью вспоминают (...) вашего деда Мохаммеда V, которого будут помнить как защитника (...) евреев в королевстве", - пишет президент Израиля.

Во время Второй мировой войны Мохаммед V, который позднее станет отцом марокканской независимости в 1956 году, выступал против антиеврейских законов правительства Виши во Франции, отказавшись "солидаризироваться" с этими мерами, которые он не одобрял.

По словам израильского президента, это письмо представляет собой первое официальное признание Израилем действий короля Мухаммеда V по отношению к евреям во время Второй мировой войны.

Евреи проживали на территории Марокко с древности, община существовала на территории современного Марокко по крайней мере более 2 000 лет. Диаспора росла за счёт волн беженцев, прибывших из Андалусии во времена католической Реконкисты в XV веке.

Во второй половине XX века череда арабо-израильских конфликтов, призывы к репатриации евреев в Израиль и многочисленные отъезды сефардских семей из Марокко во Францию и в Канаду во много раз сократили размер общины постоянно проживающих в королевстве. По некоторым данным, в этот период Марокко покинули более четверти миллиона евреев.

Марокканские евреи, численность которых в королевстве сегодня оценивается от 3.000 до 6.000 человек, тем не менее, остаются главной еврейской общиной в Северной Африке. В самом Марокко евреи продолжают пользоваться особым статусом: в полностью исламском государстве они остаются единственной этнической группой, членам которой предоставляется гражданство без обязательства перехода в мусульманскую веру.

В декабре 2021 года король Марокко Мухаммед VI представил план по реставрации синагог, еврейских кладбищ и других объектов еврейского наследия в королевстве.