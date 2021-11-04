Обстрел в Западной Сахаре: Алжир обвиняет Марокко

Алжир обвинил Марокко в убийстве трех своих граждан в Западной Сахаре. Согласно коммюнике канцелярии президента страны, первого ноября марокканские военные обстреляли колонну грузовиков, ехавших по дороге из столицы Мавритании, Нуакшота, в алжирский город Уаргла. Трое водителей погибли. По словам властей Алжира, марокканцы использовали беспилотники.

В территории Западной Сахары заинтересованы обе страны: там находятся крупнейшие в мире месторождения фосфатов, а на западе она омывается Атлантическим океаном, богатым рыбой. Сейчас регион примерно на 80% контролирует Марокко, остальную часть — "Фронт Полисарио", который добивается независимости Западной Сахары. Его поддерживает Алжир.

За последний год отношения между Рабатом и Алжиром сильно ухудшились. 18 июля последний отозвал своего посла в Марокко для консультаций, 24 августа — объявил о разрыве дипломатических отношений с западным соседом из-за "непрерывных враждебных действий", а в конце сентября — закрыл небо для марокканских самолетов.