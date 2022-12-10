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Германия

Захват заложников в Дрездене

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 Euronews
Police vehicles are parked around a cordoned off area at the Altmarktgalerie after a hostage situation in Dresden, Germany, Saturday Dec. 10, 2022.
Police vehicles are parked around a cordoned off area at the Altmarktgalerie after a hostage situation in Dresden, Germany, Saturday Dec. 10, 2022.   -   Авторское право  Jorg Schurig/(c) dpa-Zentralbild

Немецкая полиция ранила и задержала мужчину, который ранее захватил заложников в супермаркете в центре Дрездена. Заложники, по имеющимся данным, не пострадали.

По неподтверждённым сообщениям местных СМИ, преступник сначала попытался ворваться в здание редакции "Радио Дрезден", устроив стрельбу там, и лишь потом направился в сторону супермаркета.

Район оцеплен, закрыт расположенный рядом рождественский базар. 

В полиции сообщили, что обнаружили тело 62-летней женщины — матери 40-летнего подозреваемого.

Информация продолжает поступать.