Захват заложников в Дрездене

Немецкая полиция ранила и задержала мужчину, который ранее захватил заложников в супермаркете в центре Дрездена. Заложники, по имеющимся данным, не пострадали.

По неподтверждённым сообщениям местных СМИ, преступник сначала попытался ворваться в здание редакции "Радио Дрезден", устроив стрельбу там, и лишь потом направился в сторону супермаркета.

Район оцеплен, закрыт расположенный рядом рождественский базар.

В полиции сообщили, что обнаружили тело 62-летней женщины — матери 40-летнего подозреваемого.

Информация продолжает поступать.