Этрусские статуи: послание мира

В то время, как в Европу вернулась война, находка итальянских археологов расширила представление о терпимости и мирном сосуществовании народов. В местечке Сан-Кашано-деи-Баньи в Тоскане, известном с древности своими термальными источниками, обнаружены 24 этрусские бронзовые статуи, которым может быть более 2 тысяч лет.

За три года раскопок здесь также обнаружили около 5 тысяч золотых, серебряных и бронзовых монет, а также вотивные подношения и другие уникальные артефакты.

По словам специалистов, находка датируется эпохой больших потрясений в обществе Этрурии, оказавшейся под властью Рима.

Пока за пределами святилища сменялись конфликты, этруски и римские патриции вместе молились у священного источника и обустроенных вокруг купален. На статуях есть надписи, посвященные божеству фонтана, есть надписи на латыни и этрусском. Это шедевры античного искусства, которые открывают новую главу в истории изучения культуры и обрядов в период перехода от этрусской цивилизации к римской. Джакопо Таболли Координатор раскопок, Сиенский университет для иностранцев

До полной романизации этрусков этот древний народ на протяжении длительного периода оказывал значительное влияние на римскую культуру, выступая то в качестве союзников, то в качестве конкурентов Вечного города.

В министерстве культуры Италии сообщили, что найденные древности станут главными экспонатами нового археологического музея.