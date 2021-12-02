Геркуланум: находка археологов

Итальянские археологи обнаружили останки человека, погибшего во время извержения Везувия в 79 году. Тогда пирокластическим потоком был разрушен древнеримский город Геркуланум. Его жители, не успевшие бежать, погибли, среди них и этот мужчина, которому было около 40 лет. Говорит Доменико Камардо, археолог:

– Самая важная информация, которую мы получили благодаря этому открытию – картина драматической ситуации, в которой оказались люди в критические моменты извержения. Этот человек, вероятно, забрал из дома ценные предметы, хранившиеся в деревянном ящике. С помощью эндоскопу мы смогли увидеть, что в коробке лежит бронзовое кольцо и, возможно, несколько монет. Поэтому он положил коробку в кожаную сумку, которую повесил на плечо, и побежал.

Руины Геркуланума были обнаружены случайно около 300 лет назад. За это время здесь было сделано немало интересных находок.