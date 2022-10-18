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Эстония

Эстония осудила аннексию украинских территорий и объявила РФ страной-спонсором терроризма

Access to the comments Комментарии
 Михаил Саленков
Зал заседаний парламента Эстонской Республики
Зал заседаний парламента Эстонской Республики   -   Авторское право  Raul Mee/

Парламент Эстонии во вторник единогласно принял резолюцию, в которой резко осуждает военные действия России против Украины и аннексию украинских территорий.

Согласно заявлению, Эстония не признает нарушение территориальной целостности Украины "в результате агрессии и проведения сфальсифицированных референдумов".

"Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию самой большой угрозой миру как в Европе, так и во всем мире", - отмечается в резолюции эстонского парламента.

Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски, проголосовавшая за принятие резолюции, в беседе с Euronews пояснила свою позицию:

"Считаю, что принятие такого заявления имеет большое символическое и политическое значение. На прошлой неделе в ПАСЕ также была принята резолюция, назвавшая нынешний режим РФ террористическим. В контексте принятого заявления необходимо различать сам режим и граждан РФ, которые осуждают войну в Украине. Например, российский оппозиционер, писатель, историк Владимир Кара-Мурза получил премию Вацлава Гавела за выдающуюся правозащитную работу. Сейчас ему грозит срок 20 лет лишения свободы за его работу и высказывания", - напоминает депутат.

В заявлении эстонских парламентариев также говорится, что Таллин поддерживает расследования, начатые Международным судом и Международным уголовным судом для выяснения обстоятельств преступлений, совершенных в Украине, и считает необходимым провести в отношении виновных в развязывании агрессии судебный процесс в рамках специального международного трибунала.

"Рийгикогу объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию - государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо дать совместный отпор. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации", – подчеркивается в заявлении.

Большинство опрошенных Euronews жителей Таллина поддерживают решение парламента страны.

Алексей, служащий: "Полностью поддерживаю решение Рийгикогу о признании российского режима террористическим. Подчеркну, не русского народа, а в данный момент правящего режима. Путин - угроза миру на планете. Российский режим спонсирует армии так называемых Луганских и Донецких народных республик, а также ЧВК Вагнер. Все эти организации считаю террористическими".

Евгений, рабочий: "Не хотел бы высказываться про политику, но то, что Россия делает на Украине это ужасно. Всегда можно договориться, было бы желание. К сожалению, что наши [политики] нагнетают и без того неспокойную обстановку. В итоге, дипломаты сядут и договорятся, но людей уже не вернёшь".

Ирина, жительница Таллина: "Решение парламента было очевидным, не удивляет даже такая сплоченность между коалицией и оппозицией и большое количество голосов, поддержавших резолюцию. Эстония четко придерживается своей позиции, в том числе и потому, что мы напрямую граничим с Россией. Больше не осталось сомнений в том, что сосед способен на самые жесткие и радикальные шаги, поэтому Эстония должна быть готова к нападению, четко формулируя свое отношение к тому, что происходит в самом центре Европы. Убийство мирного населения - это терроризм, и это должно быть однозначно сформулировано".

Ольга, маркетолог: "Очень верное решение. Никак нельзя оправдать убийство тысяч мирных жителей и уничтожение украинских городов, подлые целенаправленные бомбежки населенных пунктов и жилой инфраструктуры, из-за которых без воды и света остаются больницы и детские сады. Страшно от того, что это варварство происходит с одобрения и поддержки главных лиц государства".

Алексей, житель Таллина: "Такое ощущение, что провоцируют [Россию] всеми способами, на конфликт провоцируют".

Илона, работница ресторана: "Сегодняшнее решение парламента единственное верное. Те акты, которые Россия совершает на территории суверенного государства, можно считать нарушением территориальных, политических, гуманных и моральных правил. И все это при молчаливом согласии граждан РФ. Эстония показывала и показывает свое отношение к агрессии".

Эстонский парламент также поддержал требование лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. Рийгикогу призывает Европейский союз и НАТО значительно увеличить объем военной и гуманитарной помощи Киеву. В апреле эстонские депутаты приняли заявление, котором назвали действия России в Украине геноцидом.

Первой объявила Россию страной-спонсором терроризма Латвия. В августе депутаты латвийского Сейма возложили на РФ ответственность за то, что более десяти миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, а также за "пытки, изнасилования, убийства и массовые задержания мирных жителей в так называемых фильтрационных центрах, а также массовые депортации".

В сентябре страны Балтии и Польша ограничили россиянам выдачу виз и запретили въезд в страну с уже выданными шенгенскими визами, в том числе выданными другими странами ЕС.