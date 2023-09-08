By Euronews

Несмотря на введенное в четырех аннексированных регионах Украины военное положение, Россия проводит "выборы" в местные заксобрания. Киев расценивает активное участие в них как государственную измену. Евросоюз и США осудили действия Москвы, назвав их "очередным грубым нарушением международного права"

Военное положение в четырёх частично оккупированных регионах Украины было введено указом президента РФ Владимира Путина 20 октября 2022 года, менее чем через месяц после их включения в состав России.

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В мае этого года Путин подписал закон, предусматривающий возможность проведения выборов на территориях, где действует режим военного положения. Ранее российское законодательство запрещало проводить избирательные кампании и референдумы в таких условиях.

Досрочное голосование на "выборах" в Луганской и Херсонской областях началось второго сентября, за неделю до Единого дня голосования в РФ. В Донецкой и Запорожской областях еще раньше - 31 августа. Досрочное голосование, как объяснили российские власти, было организовано для избирателей, "находящихся в труднодоступных районах и населенных пунктах у линии боевого соприкосновения".

"Выборы" с отличиями

Проводимые Кремлём "выборы" на оккупированных территориях имеют ряд особенностей.

В частности, с первого по четвертое сентября голосование проходило на экстерриториальных избирательных участках, то есть вне аннексированных регионов, в России. Для этого в субъектах РФ были организованы более 300 таких мест для голосования.

Кроме того, жители четырех оккупированных украинских областей не выбирают самостоятельно глав регионов. Они будут назначены депутатами местных "парламентов" по представлению президента РФ Путина. Эксперты прогнозируют, что все ныне "временно исполняющие обязанности" руководители, поставленные Кремлём, останутся на своих местах. Все они - члены партии власти, "Единой России".

Отмечается также, что участие в "выборах" в местные органы власти принимают только парламентские партии (представленные в Госдуме РФ). Голосование проводится только по партийным спискам, отдать голос за конкретного кандидата невозможно. "Избирательные комиссии" аннексированных территорий даже не собирались публиковать фамилии канидатов, объясняя это "соображениями физической безопасности".

Первые выборы в аннексированном РФ Крыму состоялись в сентябре 2014 года Grigory Sysoev/Sputnik

Российские независимые журналисты напоминают, что так же проходили первые муниципальные выборы в аннексированном Крыму в 2014 году.

Они выяснили, что более половины кандадатов на этих "выборах" - местные жители (в Запорожской и Херсонской областях 71%), при этом треть кандидатов в Запорожской и Херсонской областях — это домохозяйки, пенсионеры, студенты или безработные.

Киев: участие в "выборах" - это коллаборационизм

В Украине расценивают активное участие в российских "выборах" на оккупированных территориях как проявление коллаборационной деятельности и государственную измену. "Кандидатам", и "членам избирательных комиссий" грозит уголовное преследование.

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В отношении нескольких лиц в Луганской области, занимавшихся организацией "выборов", Служба безопасности Украины уже начала уголовное производство.

Их имена и фамилии были опубликованы в украинских средствах массовой информации.

Для нас этих "выборов" нет. Это пропагандистское шоу. Алексей Гарань профессор политологии Киево-Могилянской академии

“_Женевские конвенции, в которых Россия тоже формально участвует, запрещают проведение каких либо выборов агрессором на оккупированных территориях. Для нас этих выборов нет. И для всего международного сообщества тоже._Это пропагандистское шоу”, - сказал в интервью Euronews профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.

За голосование на организованных Москвой псевдовыборах украинские власти наказывать не планируют. В Киеве понимают, что Кремль требует обеспечить максимальную явку любыми средствами. В ходе досрочного голосования сотрудники избиркомов ходили по домам в сопровождении российских военных.

"Мы проводим тут дифференциацию. Многие украинские граждане оказались на оккупированной территории не по своей воле. Против них задействуется методы террора, репрессии. Если речь идет о простых людях, которые вынуждены идти голосовать, потому что иначе против них будут репрессии, тут никаких действий не будет. Коллаборантов ждёт криминальное преследование", - уточняет Гарань.

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Международная реакция

Европейский союз и США заявили, что проводимые Москвой на оккупированных украинских территориях "выборы" являются "очередным грубым нарушением международного права".

"Россия начала досрочное голосование на так называемых "выборах" на временно оккупированных украинских территориях. Это очередное нарушение международного права и суверенитета Украины", - написал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в соцсети X (ранее - Твиттер).

Госдепартамент США назвал голосование на оккупированных территориях "псевдовыборами" и "пропагандистским упражнением", отметив, что Соединённые Штаты никогда не признают притязаний России на украинские территории.

Госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что людям, поддерживающим голосование, могут грозить санкции и визовые ограничения. Речь идет, в частности, о так называемых "международных наблюдателях".

Блинкен подчеркнул, что США не признают результаты этих "выборов" и продолжат поддерживать Украину.

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"Это не выборы, а цирк собачий"

Единый день голосования российские власти в этом году проводят 10 сентября, хотя как уже отмечалось выше, досрочное "волеизъявление" началось гораздо раньше.

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" отмечает, что предвыборная кампания 2023 года проходила в условиях "постоянного и нарастающего давления на всех участников избирательного процесса".

"Голос" считает, что выборы этого года нельзя будет назвать равными и свободными ни в одном из регионов России.

Люди-то понимают, что это не выборы, а цирк собачий, но ничего сделать не могут Дмитрий Орешкин российский политог

Российский политолог Дмитрий Орешкин напоминает, что выборы в России уже давно перестали служить механизмом смены власти.

"Вообще выборы в путинской России это процедура ритуальная. Смысл их сводится к трём основным аспектам. Первое - это пропаганда, когда надо продемонстрировать, что ситуация под контролем, есть общенародная массовая поддержка. Второе - ритуальный смысл. Для значительной части путинского электората важно получить картинку, что всё работает, раз выборы провели, значит, все по правилам. И третье - это тест. Тест на эффективность региональных начальников: умеют ли они контролируют ситуацию, могут ли "нарисовать" нужную цифру и заставить людей её принять и не протестовать", - говорит Дмитрий Орешкин.

По его мнению, к демократии "эти процедуры" не имеют никакого отношения.

"Люди понимают, что это не выборы, а цирк собачий, но ничего сделать не могут. Это просто электоральный ритуал", - резюмирует эксперт.