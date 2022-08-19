Эстонский министр: "Россиянам не рады в Европе"

Россия не исключает, что другие страны Европейского союза присоединятся к решению Эстонии ограничить россиянам выдачу виз и запретить въезд в страну с уже выданными.

Вопрос о запрете будет обсуждаться на заседании Совета ЕС в конце августа. Ранее на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в Праге глава МИД Чехии, которая сейчас является председателем ЕС, назвал запрет на выдачу шенгенских виз "оправданной и эффективной мерой".

В российском МИД уже обещают принять ответные меры.

"Не можем исключать полноформатного принятия подобных дискриминационных решений как на уровне ЕС, так и со стороны отдельных государств, даже в отсутствие общеевропейского консенсуса. Еще раз повторю — эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны", - заявил представитель российского МИД Иван Нечаев.

Эстония призывает все страны ЕС запретить въезд россиянам, объясняя этот тем, что они тоже несут ответственность за агрессию в Украине.

"Юридическая ответственность за агрессию и геноцид украинского народа лежит на президенте Путине и его ближайшем окружении. Но надо сказать, что пассивность российского общества в какой-то мере легитимизирует злодеяния путинского режима на территории Украины", - полагает глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

По словам эстонского министра иностранных дел, решение о закрытии границ страны для граждан РФ не противоречит базовым документам Евросоюза.

Россиянам не рады в Европе. Их страна ведет войну против другого народа Урмас Рейнсалу Глава МИД Эстонии

"Идея состоит в том, чтобы дать сигнал всем нашим европейским партнерам, закрыть наши границы для российских граждан, за исключением гуманитарных случаев. Россиянам не рады в Европе. Их страна ведет войну против другого народа", - подчеркнул Рейнсалу.

"В среднем в день в Эстонию въезжает около 2500 граждан России, из которых порядка 1250 приезжают по краткосрочной визе. Половина из них, в свою очередь, выдана Эстонией, остальные выданы другими шенгенскими странами. Поэтому у этой меры есть некоторое ограниченное влияние, однако для достижения реального санкционного эффекта нужно было бы ввести визовые ограничения со стороны всех стран Евросоюза", - говорится в заявлении министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса.

Эстонская республика с 18 августа ограничила выдачу виз и перестала впускать в страну граждан России, с выданным Таллином "шенгеном". С визами других государств россияне пока могут въезжать в Эстонию. Однако сообщается, что на российско-эстонской границе уже были случаи аннулирования шенгенских виз третьих стран.