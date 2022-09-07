Возможностей полюбоваться шпилями городов стран Балтии у российских граждан становится все меньше.

На встрече в Каунасе в среду министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии договорились о введении ограничений на пересечение границ российскими гражданами с шенгенскими визами в ответ на агрессию Москвы против Украины.

Ожидается, что запрет вступит в силу уже в сентябре.

Исключения будут сделаны только для дипломатов, водителей грузового транспорта, а также для граждан, въезжающих по семейным и гуманитарным обстоятельствам.

Решения будут приняты национальными правительствами и вступят в силу одновременно.

Сообщивший о достижении договоренности министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что в последние месяцы число пересечений границы гражданами РФ с шенгенскими визами "значительно возросло".

"Это становится вопросом общественной безопасности и уже является вопросом морального и политического свойства", - цитирует выступление латвийского министра информационное агентство Reuters.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу выразил желание, чтобы запрет вступил в силу "в перспективе ближайших недель".

"Чтобы граждан страны-агрессора на нашей территории было меньше чисто физически", – заявил Рейнсалу в эфире эстонской радиостанции Vikerraadio.

Упрощенный порядок выдачи виз ЕС будет отменен 12 сентября

В конце лета представители стран Евросоюза приняли решение о приостановлении действия соглашения с РФ об упрощенном порядке выдачи виз. Соглашение перестанет действовать 12 сентября. Полный запрет на выдачу виз россиянам Евросоюз тогда не согласовал.

"В ходе обсуждений нам удалось убедить все государства ЕС, что миллионы граждан России с шенгенскими визами — это проблема не только для граничащих с РФ стран, но и для региональной безопасности блока. Вместе с Эстонией, Латвией и Польшей мы в ближайшие недели будем искать решения, которые значительно ограничат потоки российских туристов", - пообещал по итогам двухдневной встречи глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

При этом министр подчеркнул, что общеевропейское решение о полном запрете виз было бы "самое устойчивое, самое верное с правовой точки зрения".

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель отмечает, что заморозка заключенного 15 лет назад с Москвой соглашения уменьшит количество виз, выдаваемых россиянам, а процесс выдачи станет дороже и будет занимать больше времени.

В МИД РФ на решение о заморозке соглашения заявили, что готовят зеркальные меры.

В среду представители министерства сообщили о расширении списка представителей институтов ЕС и его стран-членов, которым запрещен въезд в Россию.