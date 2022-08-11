Парламент Латвии признал Россию страной-спонсором терроризма

Парламент Латвии в четверг признал Россию страной-спонсором терроризма.

В заявлении депутатов Сейма говорится, что насилие против мирного населения, осуществляемое для достижения политических целей является терроризмом, а сама Россия - поддерживающим терроризм государством.

Депутаты латвийского парламента призвали страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу виз гражданам РФ и Беларуси.

В российской Госдуме пообещали принять "самые жесткие экономические и политические ответные меры после решения парламента Латвии".

На этой неделе Ригу посетил министр обороны США Ллойд Остин. Он заявил, что НАТО и Соединенные Штаты помогут укрепить обороноспособность Балтийских государств.