Эксперты: "Коллективная безопасность - приоритет НАТО"Комментарии
В стратегической концепции НАТО, принятой 12 лет назад, говорилось о необходимости сформировать "истинное партнёрство между НАТО и Россией". 2010 год стал вехой в сотрудничестве альянса и Москвы: тогда состоялись два заседания Совета Россия-НАТО и визит главы альянса в Москву.
В новой стратегической концепции Россия названа "самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников". И хотя в основе концепции по-прежнему 3 задачи: сдерживание и оборона, предотвращение и регулирование кризисов и безопасность на основе сотрудничества, эксперты убеждены, что во главе угла после вторжения России в Украину отныне стоит одна из них.
На практике это означает долгосрочные обязательства по оказанию военной и финансовой помощи Украине, хотя критики говорят, что НАТО могло бы пойти гораздо дальше в поставках вооружений и обучении украинской армии.
Организация также станет значительно сильнее со вступлением в её ряды Швеции и Финляндии. А преодоление возражений Турции против этих двух стран демонстрирует готовность государств-членов альянса к сотрудничеству.
Еще один ключевой момент новой концепции - первое упоминание о "системных вызовах, создаваемых Китаем". В Пекине немедленно выразили протест против "попыток очернить" КНР.
Между Востоком и Западом снова "опускается железный занавес", - отреагировал на сегодняшние заявления НАТО российский министр иностранных дел Сергей Лавров.