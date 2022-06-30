Эксперты: "Коллективная безопасность - приоритет НАТО"

В стратегической концепции НАТО, принятой 12 лет назад, говорилось о необходимости сформировать "истинное партнёрство между НАТО и Россией". 2010 год стал вехой в сотрудничестве альянса и Москвы: тогда состоялись два заседания Совета Россия-НАТО и визит главы альянса в Москву.

В новой стратегической концепции Россия названа "самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников". И хотя в основе концепции по-прежнему 3 задачи: сдерживание и оборона, предотвращение и регулирование кризисов и безопасность на основе сотрудничества, эксперты убеждены, что во главе угла после вторжения России в Украину отныне стоит одна из них.

Я думаю, что в связи с последними событиями коллективная оборона становится первой среди равных задач. Она теперь главная, в её рамках осуществляются остальные: оборона и сдерживание, предотвращение кризисов и безопасность на основе сотрудничества. Так что в руководстве НАТО по-прежнему утверждают, что у них есть три основные задачи, но теперь все они подчинены одной цели - обеспечению коллективной обороны альянса Фабрис Потье Центр международных и стратегических исследований

На практике это означает долгосрочные обязательства по оказанию военной и финансовой помощи Украине, хотя критики говорят, что НАТО могло бы пойти гораздо дальше в поставках вооружений и обучении украинской армии.

Организация также станет значительно сильнее со вступлением в её ряды Швеции и Финляндии. А преодоление возражений Турции против этих двух стран демонстрирует готовность государств-членов альянса к сотрудничеству.

Еще один ключевой момент новой концепции - первое упоминание о "системных вызовах, создаваемых Китаем". В Пекине немедленно выразили протест против "попыток очернить" КНР.

Между Востоком и Западом снова "опускается железный занавес", - отреагировал на сегодняшние заявления НАТО российский министр иностранных дел Сергей Лавров.