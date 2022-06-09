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мир

Фарерские острова сотрудничают с Россией

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 Кнарик Хачатрян
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Рыбная ферма во фьорде Сорвагсфьорур на западной стороне острова Вагар (Фарерские острова)
Рыбная ферма во фьорде Сорвагсфьорур на западной стороне острова Вагар (Фарерские острова)   -   Авторское право  PIERRE-HENRY DESHAYES/AFP or licensors

Фарерские острова - одни из немногих регионов мира, которые продолжают принимать в свои порты Рунавик и Клаксвик российские рыболовные суда. 

Фарерские острова́ входят в состав Дании, но с 1948 года самостоятельно решают внутренние государственные вопросы. Русские ловят здесь хека и скумбрию, а фарерцы - треску в Баренцевом море дальше на север. Сотрудничество продолжается несмотря на санкции, введённые из-за вторжения России в Украину. Помощник капитана рыболовного судна Зигмундур Брестиссон объясняет это так:

"У датских властей двойные стандарты: они говорят нам прекратить ловить в российских водах, а сами покупают у русских газ.  Мы все очень опечалены войной и надеемся, что она скоро закончится, но надо всё учитывать, я думаю".

Правительство Фарерских островов также поясняет, что разрыв давнего сотрудничества с Россией в области рыболовства может оказаться критическим для местной экономики. Министр рыболовства Арни Скаале говорит: 

"Мы осуждаем эту войну так же, как и весь остальной мир. Но мы должны рассматривать все вопросы через призму наших возможностей. Для нас важно рыболовство и управление рыболовством. Это почти 100% нашего существования".

Многие рыбаки разделяют эту позицию: 

"Посмотрите вокруг, тут только скалы, трава и несколько овец, - говорит  Зигмундур Брестиссон. -  Мы не можем жить за счет того, что дает земля. Наш единственный экспорт – это рыба.

Но есть и другие мнения, так местная Рыболовная компания Bakkafrost, несмотря на заявления правительства Фарерских островов, приняла решение прекратить экспорт рыбы в Россию.

Видеомонтаж • Кнарик Хачатрян