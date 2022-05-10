Россия обстреляла жизненно важный южный украинский порт Одессу, заявили украинские официальные лица во вторник.

Порт подвергался неоднократным ракетным обстрелам, в том числе несколькими гиперзвуковыми ракетами.

Ранее украинские военные заявили, что российские войска выпустили семь ракет с воздуха по Одессе, поразив торговый центр и склад.

По данным военного ведомства, погиб один человек, пятеро получили ранения.

Мэр города Геннадий Труханов заявил, что склад «не имеет ничего общего с военной инфраструктурой или военными объектами».

По данным Центра оборонных стратегий, украинского аналитического центра, отслеживающего войну, в ходе обстрела российский сверхзвуковой бомбардировщик выпустил три гиперзвуковые ракеты.

В нем указано, что оружие использовалось как «Кинжал» или «Кинжал», гиперзвуковые ракеты класса «воздух-поверхность».

«Кинжал» может летать со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и имеет дальность полета 2000 километров (1240 миль).

Использование современных управляемых ракет позволяет России вести огонь с самолетов на расстоянии, не находясь в воздушном пространстве Украины и не подвергаясь потенциальному зенитному огню.

Но украинские, британские и американские официальные лица предупреждают, что Россия быстро расходует свои запасы высокоточного оружия и, возможно, не сможет быстро их пополнить, что повышает риск использования более неточных ракет по мере того, как конфликт продолжается - с возрастающими жертвами среди мирного населения.