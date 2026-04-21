Вице-президент США отложил поездку в Пакистан для переговоров с Ираном (официальный источник)

Переговоры о прекращении огня между США и Ираном, назначенные в последний момент, во вторник оказались под вопросом: двухнедельное перемирие подходило к концу, и обе стороны предупреждали, что без соглашения они готовы возобновить боевые действия.

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По словам представителя США, вице-президент Дж. Д. Вэнс, который должен был возглавить американскую переговорную группу, отменил поездку в Пакистан, а Иран заявил, что ещё не решил, будет ли участвовать.

По данным двух осведомлённых источников, выступавших на условиях анонимности, поскольку они не уполномочены говорить с прессой, пакистанские лидеры, включая премьер-министра Шехбаза Шарифа, во вторник поздно вечером активно пытались убедить обе стороны согласиться на второй раунд переговоров о прекращении огня.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что режим прекращения огня продлен, в связи с просьбой руководства Пакистана.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаеи сообщил в эфире государственного телевидения, что "окончательного решения" об участии нет из‑за "неприемлемых действий" США, имея в виду недавнюю блокаду в Ормузском проливе.

Пока Вэнс откладывал поездку для продолжения переговоров о перемирии, специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, по словам представителя, должны были прибыть в Вашингтон во второй половине дня во вторник для консультаций о дальнейших шагах.

Женщина с иранским флагом на митинге в Тегеране, 17 апреля 2026 года. Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved

Ранее во вторник Дональд Трамп заявил, что ожидает скорого возобновления ударов по Ирану, если на втором раунде переговоров, который должен пройти в Пакистане в среду, не будет достигнут прогресс.

"Я ожидаю, что мы снова начнём наносить удары, потому что это будет более правильный подход", — сказал он в интервью CNBC, отметив, что выступает против продления прекращения огня, срок которого истекает в среду, поскольку "у нас не так много времени".

"В итоге мы заключим отличную сделку. Думаю, у них нет выбора, — сказал Трамп. — Мы находимся в очень, очень сильной переговорной позиции".

Трамп требует, чтобы Иран отказался от своих запасов урана и прекратил попытки контролировать стратегически важный Ормузский пролив, через который проходит транспортировка ближневосточной нефти и других товаров.

Несмотря на недели ударов со стороны США и Израиля до объявления временного перемирия, Иран до сих пор отказывается выполнять эти условия.

Скриншот сообщения Truth Social президента США Дональда Трампа, 20 апреля 2026 года @realDonaldTrump/TruthSocial

Дональд Трамп также заявил, что США перехватили судно, перевозившее "подарок" Ирану от Китая, поскольку Тегеран пытается пополнить свои военные запасы во время прекращения огня.

На борту, по его словам, находился "подарок от Китая", который "был не очень приятным". "Я был немного удивлён", — добавил он, отметив, что считал, будто у него есть "взаимопонимание" с председателем КНР Си Цзиньпином.

Неделю назад Трамп заявил, что Си заверил его в отсутствии поставок китайского оружия Ирану, который на протяжении многих лет является близким партнёром Пекина.

Растущая неопределённость

Тегеран и Вашингтон обвиняют друг друга в нарушении двухнедельного перемирия, тогда как неопределённость вокруг попыток предотвратить возобновление войны продолжает расти.

Во время первых переговоров в Пакистане в начале месяца — самых высокоуровневых контактов между сторонами с момента основания Исламской Республики в 1979 году — аналитики отмечали высокий статус делегаций как признак готовности к достижению соглашения.

Однако эти переговоры завершились без результата. С тех пор Иран вновь закрыл Ормузский пролив, а президент США Дональд Трамп объявил о блокаде иранских портов.

Белый дом сообщил, что вице-президент Джей Ди Вэнс готов вылететь обратно в Исламабад, чтобы возглавить американскую делегацию, в которую также войдут специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

Переговоры изначально планировалось провести в Исламабаде в понедельник, однако они были сорваны после того, как Иран объявил о своём выходе из процесса — частично из-за задержания США иранского грузового судна, следовавшего в порт в воскресенье.

ВМС США заявили, что судно не выполнило их предупреждений и пыталось уклониться от блокады иранских портов.

Блокада вступила в силу на прошлой неделе в ответ на закрытие Ираном Ормузского пролива с начала войны 28 февраля, что вызвало резкий скачок мировых цен на нефть.

Иран заявил, что морская блокада его портов является нарушением соглашения о прекращении огня, что США отрицают. Трамп настаивает, что ВМС США продолжат её обеспечивать до тех пор, пока Иран без каких-либо условий не откроет стратегический пролив для морского трафика.

Тегеран также заявил, что отказывается участвовать в каких-либо дипломатических усилиях под угрозой нападения, после того как Трамп в нескольких публикациях в социальных сетях за последние дни пообещал усилить боевые действия и "взорвать" всю страну, если она не согласится на сделку с Вашингтоном.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф написал в понедельник в X, что "Трамп, вводя осаду и нарушая прекращение огня, стремится превратить этот переговорный стол — в своём собственном воображении — в стол капитуляции или оправдать возобновление военной истерии."

Он добавил: "Мы не принимаем переговоры под тенью угроз, и за последние две недели мы подготовились к тому, чтобы раскрыть новые карты на поле боя."

Перед возобновлением переговоров между США и Ираном президент Дональд Трамп обратился к Тегерану с призывом освободить восемь женщин, приговорённых к смертной казни. По словам представителей администрации, этот вопрос был поднят Вашингтоном как гуманитарный жест, который, по мнению американской стороны, мог бы способствовать созданию более конструктивной атмосферы накануне нового раунда диалога.

Сообщается, что судьба этих женщин стала одним из наиболее чувствительных пунктов в контактах между двумя странами, отношения которых остаются крайне напряжёнными на фоне продолжающегося кризиса вокруг Ормузского пролива и взаимных обвинений в нарушении условий перемирия. Американская сторона подчёркивает, что рассматривает освобождение заключённых как шаг доброй воли, который мог бы продемонстрировать готовность Тегерана к поиску дипломатического решения.

Иранские власти пока не дали официального ответа на обращение, однако местные СМИ отмечают, что вопрос смертных приговоров традиционно вызывает в стране широкий общественный резонанс и рассматривается как внутреннее дело государства. На этом фоне остаётся неясным, повлияет ли призыв Вашингтона на ход предстоящих переговоров и готовность сторон к компромиссам.