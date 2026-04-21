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Застрявший кит выпускает фонтан воды, оказавшись на песчаной отмели у Кирхдорфа на острове Поэль, Германия, четверг, 9 апреля 2026 года.
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Видео. Горбатый кит Тимми по-прежнему застрял на мели у побережья севера Германии

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В Балтийском море у немецкого острова Поэль остаётся застрявшим в мели горбатый кит: спасатели пока не могут направить его в более глубокие воды.

Во вторник горбатый кит, оказавшийся на мели в мелководной части Балтийского моря у острова Поэль на севере Германии, оставался там и не мог уйти в море.

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К полудню кит, которого местные СМИ прозвали Тимми, все еще лежал у входа в бухту, известную как Кирхзее, сообщает немецкое агентство dpa.

На видеозаписи видно, как кит шевелит грудными плавниками.

В понедельник утром, когда уровень воды в бухте поднялся, животному ненадолго удалось выйти на глубину, но через два часа оно снова застряло на мелководье.

Вечером, по данным dpa, его вновь видели направляющимся к глубоководному фарватеру, прежде чем он снова остановился.

Впервые Тимми заметили в этом районе 3 марта. Почему кит заплыл в Балтийское море, находящееся далеко от его естественной среды обитания в Атлантическом океане, пока неизвестно.

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