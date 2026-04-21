В Испании нелегалы массово выходят из тени

Испания зарегистрировала почти 43 тысячи заявлений за первые три дня кампании по легализации мигрантов.
В Испании почти 43 тысячи нелегалов подали запрос на урегулирование статуса в рамках стартовавшей 16 апреля национальной чрезвычайной программы по выводу из тени людей без ВНЖ. Прием заявлений открыт до 30 июня.
По оценкам правительства, под легализацию могут попасть до полумиллиона мигрантов, а по оценкам аналитического центра Funcas - свыше 800 тысяч.
Программа отрыта для иностранцев, проживших в Испании не менее пяти месяцев и не имеющих судимости. Им предложено получить годовой, подлежащий продлению ВНЖ.
Глава испанского кабмина Педро Санчес считает, что легализация позволит сократить теневой сегмент занятости и закрыть часть дефицита рабочей силы на фоне старения населения. Он заявил, что живущие де-фактов в Испании нелегалы должны работать на равных с другими условиях и платить налоги.
Ключевые секторы испанской экономики - сельское хозяйство, туризм и сфера услуг - уже сильно зависят от иностранцев, главным образом из стран Латинской Америки и Африки. На 1 января 2026 года число жителей Испании, родившихся за рубежом, впервые превысило 10 миллионов. Испания прибегала к мерам по легализации иммигрантов уже шесть раз, ее нынешняя амнистия идет вразрез с общеевропейским трендом на ужесточение правил приема иностранцев.
Развернутую Санчесом кампанию критикует испанская оппозиция, считающая, что программа создает "эффект призыва" и потребует от властей выделения дополнительного социального жилья. Сторонники легализации иностранцев утверждают, что речь идет об уже живших в стране людях и что у каждого уже есть какая-то крыша над головой.