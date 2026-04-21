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В Испании нелегалы массово выходят из тени

Пара стоит в очереди перед мэрией Барселоны, чтобы получить необходимые документы для подачи заявления на иммиграционную амнистию, Барселона, 20 апреля 2026 года.
Пара стоит в очереди перед мэрией Барселоны, чтобы получить необходимые документы для подачи заявления на иммиграционную амнистию, Барселона, 20 апреля 2026 года. Авторское право  Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.
Авторское право Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.
By Rafael Salido
Опубликовано
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Испания зарегистрировала почти 43 тысячи заявлений за первые три дня кампании по легализации мигрантов.

В Испании почти 43 тысячи нелегалов подали запрос на урегулирование статуса в рамках стартовавшей 16 апреля национальной чрезвычайной программы по выводу из тени людей без ВНЖ. Прием заявлений открыт до 30 июня.

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По оценкам правительства, под легализацию могут попасть до полумиллиона мигрантов, а по оценкам аналитического центра Funcas - свыше 800 тысяч.

Программа отрыта для иностранцев, проживших в Испании не менее пяти месяцев и не имеющих судимости. Им предложено получить годовой, подлежащий продлению ВНЖ.

Глава испанского кабмина Педро Санчес считает, что легализация позволит сократить теневой сегмент занятости и закрыть часть дефицита рабочей силы на фоне старения населения. Он заявил, что живущие де-фактов в Испании нелегалы должны работать на равных с другими условиях и платить налоги.

Ключевые секторы испанской экономики - сельское хозяйство, туризм и сфера услуг - уже сильно зависят от иностранцев, главным образом из стран Латинской Америки и Африки. На 1 января 2026 года число жителей Испании, родившихся за рубежом, впервые превысило 10 миллионов. Испания прибегала к мерам по легализации иммигрантов уже шесть раз, ее нынешняя амнистия идет вразрез с общеевропейским трендом на ужесточение правил приема иностранцев.

Развернутую Санчесом кампанию критикует испанская оппозиция, считающая, что программа создает "эффект призыва" и потребует от властей выделения дополнительного социального жилья. Сторонники легализации иностранцев утверждают, что речь идет об уже живших в стране людях и что у каждого уже есть какая-то крыша над головой.

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