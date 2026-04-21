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Судмедэксперты несут тело жертвы вниз по пирамиде после сообщения властей о стрельбе, Теотиуакан, Мексика, понедельник, 20 апреля 2026 года.
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Видео. Мехико: на видео вооружённый мужчина стреляет в туристов у пирамид Теотиуакана

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На опубликованных местными СМИ видео и фото видно, как мужчина с оружием стоит на вершине пирамиды, а люди пригибаются, спасаясь. На кадрах слышна серия выстрелов.

В понедельник вооруженный мужчина, взобравшийся на одну из древних пирамид Теотиуакана, открыл огонь по туристам, убив одного гражданина Канады и ранив не менее 13 человек на археологическом комплексе к северу от мексиканской столицы, сообщили власти.

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Позже нападавший скончался от огнестрельного ранения, которое он нанес себе сам. По данным властей, огнестрельные ранения получили семь человек, а очевидцы рассказали и о других пострадавших, которые получили травмы при падениях, пытаясь спастись.

Пострадавших доставили в больницы, среди них туристы из Колумбии, России и Канады. Об их состоянии сразу не сообщалось. На кадрах, опубликованных местными СМИ, видно, как стрелок находится на пирамиде, раздаются выстрелы, а люди пытаются укрыться.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что стрельба будет расследована, и выразила солидарность с пострадавшими. Глава МИД Канады Анита Ананд подтвердила, что один гражданин Канады погиб, а еще один был ранен.

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