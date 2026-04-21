Ирак открыл КПП на границе с Сирией ради экспорта нефти

В ответ на кризис на Ближнем Востоке Ирак вновь открыл один из ключевых КПП на границе с Сирией. Движение через пограничный пункт "Рабия", расположенный в северной провинции Ниневия, было остановлено более десяти лет назад — после начала гражданской войны в Сирии — и не восстанавливалось с тех пор.

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Тем не менее блокада Ормузского пролива изменила ситуацию: раньше Ирак экспортировал большую часть своей нефти именно через него, но теперь, когда этот маршрут закрыт, а нефтяные резервуары страны все больше заполняются, Багдад ищет новое решение для транспортировки добытого сырья.

В частности, планируется везти иракское топливо к Средиземному морю в автоцистернах через вновь открытый пограничный переход. Ожидается, что возобновление движения также будет способствовать росту торговли между двумя странами. До этого момента на границе между Ираком и Сирией работал только один пограничный переход, где уже скопились грузовики с топливом.

Иракская нефтяная компания SOMO уже подписала контракты на транспортировку 650 тысяч тонн нефти по суше.

Когда откроется Ормузский пролив, ширина которого составляет всего 30 километров, — неясно. В мирное время через него проходило 20% мирового экспорта нефти и газа.