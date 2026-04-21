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Женщина курит марихуану, отмечая ежегодный праздник конопли — встречу энтузиастов в Нью-Йорке (США) 20 апреля 2026 года.
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Видео. В Нью-Йорке любители марихуаны отмечают 4/20

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В Нью-Йорке толпы участников 420 заполнили Вашингтон-сквер-парк и Томпкинс-сквер-парк, отмечая легализацию каннабиса музыкой, косяками и меняющимся полицейским контролем.

В Нью-Йорке 420 стало привычной датой в парках Вашингтон-сквер и Томпкинс-Сквер, где курильщики собираются отметить праздник каннабиса косяками, музыкой и в атмосфере непринужденной уличной вечеринки.

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Одна из участниц, Джеки Уин, описала его как «по сути как Новый год, только для всех, кто курит». По сообщениям с празднования 2026 года, действие перемещалось между двумя парками, поскольку полиция ужесточила контроль на входе в парк Вашингтон-сквер.

Рекреационное употребление каннабиса в Нью-Йорке легально для людей от 21 года согласно закону штата, принятому в 2021 году.

Этот ежегодный ритуал показывает, как быстро город нормализовал публичные разговоры о марихуане, хотя правила о том, где можно курить, по-прежнему остаются важными.

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