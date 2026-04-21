Мужчина открыл стрельбу в архологической зоне Теотиуакан в Мексике

Канадская туристка погибла, еще по меньшей мере 13 человек пострадали в результате нападения террориста на посетителей археологической зоны Теотиуакан в Мексике.

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Среди пострадавших — туристы из Колумбии, России и Канады. По данным властей, семь из них получили огнестрельные ранения, остальные получили травмы из-за падений.

Нападавший открыл огонь по посетителям, после чего покончил с собой.

Теотиуакан — один из ключевых городов ацтеков и одна из самых популярных достопримечательностей Мексики.

Пирамида Луны, где произошла стрельба, — одна из самых посещаемых точек этого места. Кабинет безопасности Мексики развернул операцию по обеспечению безопасности после того, как преступник застрелил нескольких туристов, а затем покончил с собой.

"На месте преступления были изъяты огнестрельное оружие, нож и патроны. Органы кабинета безопасности сотрудничают в расследовании для выяснения обстоятельств", — говорится в сообщении мексиканских властей в соцсети X.

"То, что произошло сегодня в Теотиуакане, причиняет нам глубокую боль. Я выражаю самую искреннюю солидарность с пострадавшими людьми и их семьями. Мы поддерживаем контакт с посольством Канады. Я поручила кабинету безопасности провести тщательное расследование этих событий и оказать всю необходимую поддержку. Сотрудники министерства внутренних дел и культуры уже направляются на место происшествия, чтобы оказать помощь и поддержку вместе с местными властями", — написала в соцсети Х президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

"Район уже взят под контроль", — сказал Кристобаль Кастаньеда, секретарь по безопасности штата Мексика, и подтвердил национальность четырех раненых: двух колумбийцев, россиянина и канадца. Нападавший пока не опознан, и Кастаньеда пока не смог подтвердить мотив его преступления.

Расположенный чуть более чем в 40 километрах от Мехико, Теотиуакан на протяжении восьми веков был одним из самых населенных городов планеты задолго до испанской колонизации: на пике своего развития (350-450 гг. н. э.) он насчитывал более 100 тысяч жителей, проживавших на площади 22 квадратных километра, уступая лишь таким городам, как Рим и древний Константинополь.

Пирамида Луны имеет высоту более 45 метров и основание размером 140 м на 150 м. После оставления города в первой половине VIII века регион был занят тольтеками, а к XIV веку — мексиканцами, которые использовали это место как религиозный центр вплоть до прихода испанцев.