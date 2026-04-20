Люди зажигают свечи во время молитвенного бдения по жертвам массовой стрельбы, произошедшей ранее днём, в воскресенье, 19 апреля 2026 года,
No Comment

Видео. Жители проводят бдение после массового расстрела в Луизиане

Последние обновления:

Жители собираются у места массовой стрельбы в Шривпорте, штат Луизиана, обнимают и утешают друг друга после того, как отец застрелил восьмерых детей в семейной ссоре.

Люди, пришедшие проститься с погибшими, собрались на парковке в Шривпорте, штат Луизиана, чтобы почтить память восьми детей, застреленных в результате массового расстрела в воскресенье.

Житель Луизианы застрелил восьмерых детей, в том числе семерых своих, рано утром в воскресенье во время нападения на свою семью, которое затронуло два дома в одном из районов Шривпорта.

По словам представителя полиции Шривпорта Криса Борделона, две женщины, среди них жена стрелка и мать его детей, также получили огнестрельные ранения и находятся в критическом состоянии. Власти сообщили, что погибшим детям было от 3 до 11 лет.

Стрелок, 31-летний Шамар Элкинс, погиб после полицейской погони, завершившейся тем, что сотрудники открыли по нему огонь, сообщил Борделон. Власти не уточнили, что могло спровоцировать вспышку насилия, однако, по словам Борделона, следователи убеждены, что стрельба носила «исключительно бытовой характер».

Больше от No Comment

Последние видео

Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
