Выборы во Франции: роль соцсетей

Документальные видео на Youtube...

Прямые трансляции встреч Twitch...

Несколько танцевальных па для демонстрации на Instagram...

Или боулинг-страйк, просмотренный более 6 миллионов раз на Tiktok.

Как никогда ранее, президентская кампания во Франции проходит в социальных сетях. Идеальное пространство для завоевания избирателей с меньшими затратами и без ограничений по времени.

"Я думаю, что молодые люди больше не смотрят телевидение и еще меньше слушают радио, для нас главное - интернет", - говорит этот молодой человек.

"Мне нравится то, что здесь есть место и для малых, и для больших кандидатов", - говорит этот парень.

"Поскольку мы больше не смотрим телевизор, я думаю, это хорошая идея", - говорит эта девушка.

Компания Favikon анализирует выборные тенденции, составляя рейтинг французских политиков в социальных сетях. Выделяются три кандидата: Эммануэль Макрон, Эрик Земмур и Жан-Люк Меланшон, при этом последние лидируют.

Жереми Буассино, генеральный директор компании Favikon: _"Это кампания, в которой более радикальные субъекты сделали гораздо больше вовлечений, чем другие, мы видели это на примере Земмура и Меланшона. Они находятся в нашем рейтинге уже шесть месяцев, оба поочередно занимали первую строчку. Соцсети позволяют им охватить все категории населения. _

Если, например, они хотят охватить профессиональную категорию, мы обращаемся к Linkedin. Чтобы охватить молодежь, у нас есть Tiktok, а если мы хотим охватить широкую публику, то это будет Facebook. Таким образом, сегодня кандидатам доступен целый ряд инструментов для того, чтобы заявить о себе в сетях".

Другие кандидаты не нашли своего места на этих платформах. И, соответственно, утратили позиции в опросах.

Жереми Буассино: "Более консенсусные кандидаты, такие как Валери Пекресс, Анн Идальго или даже Янник Жадо, не смогли по-настоящему заявить о себе, потому что их контент не вызвал интереса в социальных сетях".

Необходимо быть напористым: для этого цифровые команды кандидатов неустанно работают над тем, чтобы в социальных сетях появилось то, что Филипп Моро-Шевроле называет "бонусом радикализма". Но будьте осторожны, эти тенденции иногда вводят в заблуждение.

Филипп Моро-Шевроле, профессор коммуникации в Science Po, директор MCBG Conseil: _"Если бы мы смотрели на социальные сети, чтобы предсказать результаты выборов, мы бы сказали, что президентом станет Эрик Земмур. Это то, что мы могли бы сказать сегодня, возможно, в борьбе против Эммануэля Макрона во втором туре. _

Но мы не можем этого сказать, потому что в социальных сетях высказываются только радикалы и картина там не отражает реальности. Это то, что очень хорошо диагностировал Джо Байден во время американской предвыборной кампании. Он говорил своим командам: "Не ведите кампанию в Twitter, смотрите на то, что происходит в реальной жизни". Это сделала Марин Ле Пен, и это приносит ей огромную пользу сегодня".

Сириль Фурнерис, Euronews: "В век соцсетей можно с уверенностью сказать одно: строгие правила равного времени выступления кандидатов на телевидении или радио сегодня выглядят устаревшими. Настолько, что некоторые люди здесь, во Франции, призывают к реформе избирательного кодекса".