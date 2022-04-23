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Франция

День тишины во Франции

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 Кнарик Хачатрян
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Предвыборные плакаты двух кандидатов на пост президента Франции
Предвыборные плакаты двух кандидатов на пост президента Франции   -   Авторское право  Bob Edme/Copyright 2022The Associated Press. All rights reserved

Хотя второй тур французских президентских выборов официально начнётся в воскресенье, из-за разницы во времени граждане Франции с правом голоса, проживающие за рубежом пришли на избирательные участки в субботу. В Канаде голосование проходило в Монреальском конференц-центре.

В ожидании открытия избирательных участков на территории Франции, французы, проживающие в США, отправились голосовать в дипмиссии своей страны. Один из избирательных участков открылся и во французском консульстве в Нью-Йорке.

В Монтрее, в пригороде Парижа, как и по всей Франции. готовятся к приёму первых избирателей. Участки по всей Франции откроются в воскресенье ровно в 8 часов утра.

В полночь пятницы предвыборная кампания в стране официально завершилась. С этого момента любая агитация прекращена, суббота - день тишины. Двум кандидатам - Эммануэлю Макрону и Марин Ле Пен - запрещено выступать публично. Никакие результаты опросов или прогнозы не могут публиковаться до тех пор, пока в воскресенье в 8 часов вечера не появятся первые предварительные результаты голосования.

В общей сложности более 48 миллионов французских граждан призваны принять участие в голосовании, чтобы выбрать президента республики на следующее пятилетие.