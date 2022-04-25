Эммануэль Макрон пообещал: следующие пять лет будут историческими

Вечер переизбрания Эммануэля Макрона ознаменовался весьма символичным событием, когда президент Республики вместе с первой леди Брижит Макрон прошел к трибуне в окружении порядка тридцати детей.

Действие сильно отличается от того, что было 5 лет тому назад, когда он в одиночку подошел к месту своей победной речи.

Президент Республики был рад говорить о сплочении французского общества. Эммануэль Макрон сказал, что больше не является кандидатом одного лагеря, но президентом всех жителей Франции.

Эммануэль Макрон поблагодарил избирателей, которые голосовали не за него, но против крайне правых. Он сказал, что эти голоса обязывают его принять их мнение во внимание в течение последующих 5 лет, которые, как пообещал перезидент, будут историческими для Франции

Эммануэль Макрон говорил о новом курсе, ни как о курсе продолжения, но курсе улучшения. Преобразовать Францию, сделать более независимой, преобразовать Европу и сделать ее сильнее, сделать Францию эко-государством.

Макрон стремится реализовать этот проект с особым упорством и смелостью. На должности президента, в последние годы он сталкивался с многочисленными трудностями, конфликтами и недовольством, поэтому, Эмануэль Макрон пообещал, что в его следующий президентский срок никто не останется без внимания.