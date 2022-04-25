Эммануэль Макрон пообещал: следующие пять лет будут историческими

Эммануэль Макрон пообещал: следующие пять лет будут историческимиКомментарии
Вечер переизбрания Эммануэля Макрона ознаменовался весьма символичным событием, когда президент Республики вместе с первой леди Брижит Макрон прошел к трибуне в окружении порядка тридцати детей.
Действие сильно отличается от того, что было 5 лет тому назад, когда он в одиночку подошел к месту своей победной речи.
Президент Республики был рад говорить о сплочении французского общества. Эммануэль Макрон сказал, что больше не является кандидатом одного лагеря, но президентом всех жителей Франции.
Эммануэль Макрон говорил о новом курсе, ни как о курсе продолжения, но курсе улучшения. Преобразовать Францию, сделать более независимой, преобразовать Европу и сделать ее сильнее, сделать Францию эко-государством.
Макрон стремится реализовать этот проект с особым упорством и смелостью. На должности президента, в последние годы он сталкивался с многочисленными трудностями, конфликтами и недовольством, поэтому, Эмануэль Макрон пообещал, что в его следующий президентский срок никто не останется без внимания.