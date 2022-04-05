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Германия

Германия берет под контроль "дочку" "Газпрома"

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Роберт Хабек уверяет, что обеспечит стабильность энрегорынка.
Роберт Хабек уверяет, что обеспечит стабильность энрегорынка.   -   Авторское право  AFP

ФРГ временно возьмет под контроль немецкую дочернюю компанию российского "Газпрома" - группу Gazprom Germania. Об этом сообщили власти страны, уточнив, что мера призвана сохранить стабильность энергорынка на фоне критического ухудшения диалога Москвы и Берлина в связи с войной на Украине.

"Компания сама и через дочерние структуры управляет важнейшей инфраструктурой в Германии. То есть она активно занимается торговлей, транспортировкой и хранением газа и имеет первостепенное значение для энергоснабжения", - пояснил министр экономики Роберт Хабек.

1 апреля "Газпром" сообщил, что прекращает участие в своей немецкой "дочке". В Берлине сочли решение незаконным, так как оно не было согласовано. Теперь немецкий регулятор возьмет на себя роль акционера и получит широкие управленческие права в отношении "дочки".

"Хочу подчеркнуть, что правительство делает все необходимое для обеспечения безопасности поставок в страну, в том числе не отдает энергетическую инфраструктуру Германии на откуп произвольным решениям Кремля", - заявил Хабек.

Германия - крупнейший покупатель российского газа в Европе, половину своих потребностей в голубом топливе страна покрывает именно за счет поставок из России. Предложения некоторых стран ЕС немедленно ввести эмбарго на импорт газа в правительстве Германии не поддерживают

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер убежден: "Сейчас прекратить поставки газа невозможно. Нам нужно время".

С началом войны на Украине Еврокомиссия объявила курс на снижение зависимости от поставок энергоносителей из России к концу текущего года, с тем, чтобы полностью отказаться от импорта ископаемого топлива к 2030.