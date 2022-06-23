Газовый кризис в Германии

Компания "Газпром" сократила поставки газа в Германию по "Северному потоку-1" примерно на 60%, обвинив немецкую компанию Siemens Energy в задержке возврата из-за санкций российского оборудования, находящегося на ремонте в Канаде. Европейцы восприняли это заявления как энергетический шантаж.

Вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек:

— Мы находимся в экономической конфронтации с Россией. Газ, энергия используются как оружие против Германии. С моей точки зрения, с целью уничтожить то, что отличало страну в последние недели и месяцы и отличало Европу, а именно: великое единство, великую солидарность с Украиной и великую готовность заплатить большую цену за защиту свободы.

Власти Германии решили активировать так называемый режим тревоги - вторую ступень аварийного плана на случай чрезвычайной ситуации в газовой сфере, что предусматривает возвращение к работе некоторых угольных электростанций, а также ужесточение контроля на энергорынке.