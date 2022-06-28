G7: единогласная поддержка Украины

G7: единогласная поддержка УкраиныКомментарии
Euronews
Авторское право Susan Walsh/Associated Press-
Саммит Большой семерки в Германии завершился выражением единогласной поддержки Украины и решимостью наказать Россию.
Лидеры ведущих стран мира изучали новые способы снижения прибыли Кремля от продажи нефти и обсуждали способы ужесточения санкций. Участники саммита также подтвердили свои обязательства финансирования восстановления послевоенной Украины.
В итоговом заявлении, принятом во вторник на саммите Большой семерки в Германии, подчеркивается намерения нанести России "серьезный и немедленный экономический урон". В документе не уточняются детали механизмов ограничения цен и объемы разрешенного импорта ископаемого топлива, что предполагает дальнейшее обсуждение этого вопроса в ближайшее время.