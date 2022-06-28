G7: единогласная поддержка Украины

Большая семерка единодушно поддерживает Украину. Мы согласны с тем, что президент Путин не должен выиграть эту войну. И мы будем продолжать добиваться того, чтобы президент Путин и его режим понесли значительные экономические и политические издержки от этой войны. Важно держаться вместе даже в долгосрочной перспективе на пути, который, безусловно, придется пройти до конца