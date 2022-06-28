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Германия

G7: единогласная поддержка Украины

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 Euronews
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Лидеры стран G7
Лидеры стран G7   -   Авторское право  Susan Walsh/Associated Press

Саммит Большой семерки в Германии завершился выражением единогласной поддержки Украины и решимостью наказать Россию.

Лидеры ведущих стран мира изучали новые способы снижения прибыли Кремля от продажи нефти и обсуждали способы ужесточения санкций. Участники саммита также подтвердили свои обязательства финансирования восстановления послевоенной Украины.

Большая семерка единодушно поддерживает Украину. Мы согласны с тем, что президент Путин не должен выиграть эту войну. И мы будем продолжать добиваться того, чтобы президент Путин и его режим понесли значительные экономические и политические издержки от этой войны. Важно держаться вместе даже в долгосрочной перспективе на пути, который, безусловно, придется пройти до конца
Олаф Шольц
канцлер Германии
Россия не может и не должна победить. И поэтому наша поддержка Украины и наши санкции против России будут продолжаться столько, сколько понадобится с должной силой в ближайшие недели и месяцы
Эммануэль Макрон, президент Франции

В итоговом заявлении, принятом во вторник на саммите Большой семерки в Германии, подчеркивается намерения нанести России "серьезный и немедленный экономический урон". В документе не уточняются детали механизмов ограничения цен и объемы разрешенного импорта ископаемого топлива, что предполагает дальнейшее обсуждение этого вопроса в ближайшее время.