В Москве и Берлине настаивают на отсутствии политической подоплёки в приостановке сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» в Германии. В министерстве экономики ФРГ заявили, что это процедурный вопрос, который относится к компетенции регулятора — Федерального сетевого агентства.

В Кремле объясняют вынужденную задержку тем, что сертификация таких проектов в Европе — это в принципе сложный процесс. «С самого начала было понятно, что нужно набраться терпения», — рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он уверяет, что проект газопровода важен как для России, так и для европейских потребителей. При этом в Кремле подчеркивают, что не намерены вмешиваться в работу регулятора.

Строительство «Северного потока — 2» было полностью завершено в сентябре. В «Газпроме» оценивают пропускную способность газопровода в 55 млрд кубометров в год.

Планов громадьё

На этой неделе в Федеральном сетевом агентстве Германии сообщили, что сертификация оператора Nord Stream 2 приостановлена из-за организационно-правовых вопросов. Компания должна будет создать немецкое дочернее предприятие в соответствии с требованиями национального законодательства.

Зампред комитета по экономике Совета Федерации Валерий Васильев полагает, что в итоге сертификация займёт от двух месяцев до полугода. Между тем, как отмечает ТАСС, в соответствии с газовой директивой ЕС власти Германии должны опубликовать проект решения о запуске газопровода до 8 января.